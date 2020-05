AD | SVB betaalt Campo-personeel

Willemstad – Werknemers van het bordeel Campo Alegre kunnen rekenen op een deel van hun salaris dat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald zal worden, inclusief 9,5 procent AOV-premie.

Het geld is afkomstig van toegekende gelden van de Nood-maatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat wordt door de woordvoerder van de SVB bevestigd. Het gaat volgens dit instituut om 79 werknemers, maar volgens Kenneth Valpoort van de vakbond Horecaf om 83 waaronder geen prostituees.

Campo deed een verzoek om een NOW-uitkering en kreeg deze ook toegewezen en uitbetaald, maar betaalde vervolgens het personeel niet uit. Daarop ging een groep werknemers onder aanvoering van Valpoort, deze week naar regeringscentrum Fòrti om hun beklag te doen.

Uiteindelijk heeft de minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Giselle Mc William (MAN), ervoor gezorgd dat het NOW-geld voor Campo teruggestort is, waardoor het personeel hier direct van uitbetaald kan worden. In een brief aan Valpoort gaf directeur John Loth al aan dat het hem niet zou lukken 100 procent salaris uit te betalen, wat een vereiste is als gebruik wordt gemaakt van de NOW-regeling.

Campo heeft voornamelijk omzetverlies geleden uit de huurgelden die de bewoners van het kamp – de prostituees – moeten betalen voor de kamers. Een groot deel van hen is vertrokken op 24 vrouwen van Colombiaanse afkomst na die vanwege het sluiten van de grenzen niet meer terug konden. Zij betalen de huur niet meer omdat ook voor hen de inkomsten zijn weggevallen.

Loth zou het personeel schriftelijk verzocht hebben akkoord te gaan met uitbetaling van 80 procent van het salaris, wat geweigerd is. Ook heeft hij aangegeven dat hij anders genoodzaakt is het faillissement aan te vragen.

Bron: Antilliaans Dagblad