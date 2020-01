AD | ‘Tegenover 1 dollar staan miljoenen’

Willemstad – In de Statenvergadering gisteren over de overeenkomst die is gesloten met de Klesch Group heeft ministerpresident Eugene Rhuggenaath (PAR) aangegeven dat die ene dollar waarvoor de raffinaderij verkocht is, niet in verhouding staat tot wat er straks in Isla gepompt gaat worden.

,,Er worden honderden miljoenen guldens geïnvesteerd om de raffinaderij te upgraden, geld dat de regering noch Refineria di Kòrsou (RdK) heeft”, aldus Rhuggenaath. Per jaar wordt een bedrag van 15 miljoen dollar betaald aan erfpachtcanon. Dit bedrag mag bovendien geïndexeerd worden tot een maximum van twee procent.

Verder wordt er 15 cent per vat ruwe olie betaald dat via Bullenbaai naar de raffinaderij gaat. Tot slot is er 180 hectare aan grond over waar Curaçao zelf industrie kan ontwikkelen.

,,Symbolisch is er dan 1 dollar betaald voor de raffinaderij, maar hier staan dus miljoenen tegenover. Er wordt met deze dollar politiek gedreven, de bevolking wordt een halve waarheid verteld maar de overeenkomst is niet gesloten voor mij, maar ten gunste van iedereen, van heel Curaçao”, zo verdedigde Rhuggenaath zich gisteren in de openbare Statenvergadering.

De oppositieleden eisten vooral inzage in allerhande stukken waaronder ook het getekende contract met Klesch. Daarover gaf Rhuggenaath aan dat de overeenkomst nog niet openbaar gemaakt mag worden.

Bij het sluiten van deze editie was de Statenvergadering nog gaande.

Bron: Antilliaans Dagblad van 31 december 2019