AD | The New York Times 36 uur op Curaçao

Willemstad – Verslaggevers van het bekende Amerikaanse dagblad The New York Times hebben afgelopen week 36 uur op Curaçao doorgebracht. Daarvan heeft het dagblad uitvoerig verslag gedaan voor haar vele lezers.

The New York Times prijst het eiland onder meer om zijn ‘turquoise wateren, heerlijke zeevruchten en wit zand’. ,,Er zijn plaatsen in het Caribisch gebied die al deze prachtige dingen hebben, maar Curaçao is een plek die je misschien niet hebt ontdekt. Ingeklemd tussen Aruba en Bonaire, en een korte boottocht van de Venezolaanse kust, is Curaçao groter dan zijn eilandburen en vol met memorabele schatten voor ondernemende reizigers om te ontdekken”, aldus het dagblad.

Verschillende plekken kregen een bezoek van The New Times, waaronder La Bohème Curaçao, Senior & Co., Kura Hulanda Museum, Pirate Bay, Mosa, Caña Bar and Kitchen en Landhuis Klein Santa Martha.

Een versie van het artikel verscheen afgelopen zondag in de NY Times op pagina acht van de New York-editie met als kop ‘Curaçao’. Het volledige artikel is hier te vinden.

Bron: Antilliaans Dagblad