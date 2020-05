AD | Theo Heyliger 5 jaar de cel in

Willemstad/Philipsburg – Theo Heyliger is gisteren door het gerecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van 60 maanden voor het aannemen van bijna 4 miljoen dollar aan steekpenningen en het witwassen van percelen grond.

De rechter acht bewezen dat Heyliger deze steekpenningen heeft aangenomen van verschillende bedrijven in ruil voor overheidsopdrachten en om de relatie goed te houden en is van oordeel dat de politicus met zijn handelen het vertrouwen van de burgers van Sint Maarten heeft beschaamd.

,,Dit is extra schadelijk voor een jong land als Sint Maarten, waar juist leiders nodig zijn die het goede voorbeeld geven”, aldus het gerecht, dat aangeeft dat het handelen van Heyliger daarmee ook een ondermijnende en ontwrichtende invloed heeft op de samenleving als geheel.

Tijdens de zitting werd gisteren door het Openbaar Ministerie (OM) tegen Heyliger – die niet meteen na de uitspraak werd aangehouden – ook een ontneming van het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel aangekondigd.

Tegen Heyliger, oud-minister en jarenlang partijleider van de grootste partij van Sint Maarten, UP, was zes jaar en zes maanden geëist in de grote fraudezaak, die bekendstaat onder de naam ‘Larimar’. Heyliger ontkende zelf alle beschuldigingen. De Nederlandse consultant Ronald Maasdam kreeg drie jaar. Hij fungeerde als tussenpersoon tussen Heyliger en het bedrijfsleven. In het proces was hij de kroongetuige, vandaar dat zijn straf ook lager is.

Verder stond Janhendrik Boekaar terecht. Hij is voormalig directeur van bouwbedrijf Windward Roads, een dochteronderneming van het Nederlandse bedrijf Janssen de Jong. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar voor het betalen van steekpenningen, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.

,,Door de steekpenningen werden projecten onnodig duur”, aldus de rechter. ,,Dit geld moest worden opgebracht door de belastingbetaler.”

Twee andere verdachten kregen ieder 240 uur werkstraf en een geldboete van 20.000 gulden wegens witwassen. Het gaat om twee percelen grond van Heyliger, die met de steekpenningen waren gekocht.

Bron: Antilliaans Dagblad