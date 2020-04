AD | Tienduizenden mensen geholpen

Willemstad – Bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) wordt inmiddels aan 11.077 personen steun verleend en bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gaat het om 17.000 banen waarvan 11.000 in de toeristische sector.

Zowel SOAW-minister Hensley Koeiman als MEO-minister Mc William ging gisteren wat dieper in op de cijfers. Koeiman legde uit dat er drie vormen van steun zijn via zijn ministerie. De eerste vorm is de voedselkaart die aan mensen met een onderstandsuitkering uitgereikt wordt. Gisteren, vandaag en morgen worden in totaal 6.982 kaartjes op zes locaties uitgedeeld. Op deze kaartjes wordt 75, 150 of 225 gulden gestort per twee weken (kinsena), afhankelijk van de gezinssamenstelling.

,,Het kaartje kan nog niet gebruikt worden, dat zal volgende week pas kunnen. En met de kaart kan alleen voedsel gekocht worden bij supermarkten. Dit geld komt bovenop de gewone onderstandsuitkering waar andere kosten, zoals een telefoonkaart, mee vergoed kunnen worden”, aldus de uitleg van Koeiman.

Er zijn echter nieuwe verzoeken om onderstand gedaan, door personen die door de coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten. Deze aanvragen moeten nog verwerkt worden. De tweede vorm van steun is aan mensen die vóór 15 maart hun baan kwijtgeraakt zijn. Zij krijgen ook een voedselbon. Hier zijn 1.150 aanvragen voor binnengekomen, die overigens nog goedgekeurd moeten worden.

Deze mensen krijgen 300 of 450 gulden voor respectievelijk een alleenstaande of persoon met partner of kind. Dan is er nog een derde vorm van betaling, gericht op personen die na 15 maart hun baan verloren hebben. Deze personen krijgen 1.000 gulden op hun bankrekening uitbetaald. Hier zijn al 100 personen betaald van de 2.945 verzoeken die binnengekomen zijn. Van 500 mensen is nadere informatie opgevraagd omdat de gegevens onvolledig waren.

,,Dat dit bedrag hoger is, komt omdat dit mensen zijn die plots hun salarisinkomsten kwijt zijn en hun maandelijkse kosten moeten kunnen blijven betalen”, zo legt Koeiman nader uit.

Bron: Antilliaans Dagblad