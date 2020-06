AD | TNO zoekt alternatief voor quarantaine

Willemstad – Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO zoekt naar een alternatief voor de quarantainemaatregel. Het gaat om een procedure waarmee praktisch wordt uitgesloten dat iemand die besmet is met het coronavirus in het vliegtuig stapt.



Honderd procent zekerheid is er niet en daarover moet het gesprek dan ook gaan: welk risico ben je bereid te nemen? Dat zei minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling (MEO) gisteren in gesprek met Hans Robben van The Ritz Village in Scharloo. Robben besprak met Martina en Chata-voorzitter Hans Slier in de serie ‘Een top gesprek @ The Ritz Village’ hoe de hotelindustrie op Curaçao weer op gang gebracht moet worden.

Minister Martina is het eens met Slier, tevens eigenaar van Papagayo Beach Resort, dat quarantainetoerisme niet aantrekkelijk is en dat er op basis van statistieken en feiten een ingecalculeerd risico moet worden genomen om de grenzen langzaam maar zeker open te kunnen stellen voor toeristen.

De MEO-minister constateert dat de uitgangspositie van Curaçao goed is met negentien positieve gevallen van Covid-19 en een opgeschaalde capaciteit aan zorg voor het geval er toch meer mensen besmet raken met het coronavirus Sars-CoV-2. ,,Ik geloof in goede procedures daaromheen”, zegt Martina. ,,Zodat én de gezondheidszorg gewaarborgd is én de economie de kans krijgt zich te ontwikkelen.”

Martina zegt dat de regering in gesprek is met instituten, waaronder TNO, om innovatieve procedures te ontwikkelen waarbij de kans dat iemand met een coronavirusinfectie reist ‘zeer klein is’. De opties moeten worden besproken en geanalyseerd om zo snel mogelijk ‘veilige vakanties’ aan te kunnen bieden. Volgens Martina staat ook epidemioloog Izzy Gerstenbluth open voor dergelijke ‘innovatieve vormen’ die de toeristische sector een kans geven weer op te starten. TNO is een onafhankelijk instituut voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek met 3.200 professionals, dat volgens de website ‘kennis toepasbaar wil maken voor bedrijven’.

Hans Slier is blij met het inschakelen van een ‘onafhankelijk instituut dat op basis van statistieken en feiten zal aangeven wat we moeten doen’. ,,We moeten ons niet laten leiden door angst”, zegt Slier, die vindt dat de grenzen vanaf 1 juli weer open moeten. ,,Zonder quarantaine, zonder restricties maar met voorzorgsmaatregelen”, luidt zijn uitgangspunt. De hotelsector denkt daarvoor goede doelgerichte maatregelen te kunnen treffen. ,,Daarmee voorkomen we dat onze werknemers besmet raken en het virus overdragen op de bevolking van Curaçao. Dan kunnen we open met een ingecalculeerd risico.”

De tijd dringt. Slier herhaalt nog eens wat hij eerder vorige week al zei in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Als de grenzen per 1 juli niet opengaan, gaan de grote hotels in de mottenballen. In het laagseizoen openen is geen optie, omdat het een maand duurt voordat de reizigersstroom op gang komt. Eind december is de volgende piek. Maar zes maanden doordraaien zonder omzet, met tachtig procent van de kosten, dat overleeft niemand. Dus is de keuze dan simpel: het personeel wordt naar huis gestuurd, het hotel gaat dicht, totdat er wel voldoende gasten verwacht kunnen worden.

,,Nú moet een beslissing worden genomen”, zegt Slier. ,,We weten een ding zeker en dat is dat de economie in elkaar stort als de grenzen dicht blijven. Dat is rampzalig. Dan heb je ook geen belastinginkomsten meer, dus ook geen gezondheidszorg, want die wordt betaald van belastingen en premieafdrachten.”

