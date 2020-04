AD | Toch centrale quarantaine bij repatriëring naar Bonaire

Kralendijk – Ingezetenen die worden gerepatrieerd moeten over een gezondheidsverklaring beschikken. Vervolgens zullen zij in verplichte quarantaine worden geplaatst op een centrale locatie.

Dit laatste is in tegenspraak tot eerdere berichten waarin werd gesproken over de mogelijkheid voor alleenstaanden om thuis in quarantaine te gaan. De uitbraak van het coronavirus heeft tot gevolg dat er een flink aantal ingezeten is gestrand in het buitenland.

Na het in kaart brengen van het aantal mensen dat terug wil keren naar Bonaire, is volgens het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hard gewerkt aan een draaiboek voor de repatriëring. De ingezetenen dienen volgens het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) op een verantwoorde en veilige manier te kunnen terugkeren. Er is een taskforce geformeerd om de repatriëring voor te bereiden.

,,Het coronavirus gedraagt zich onvoorspelbaar, daarom is het van belang om tijdens de voorbereidingen flexibel te kunnen schakelen. De medische kennis over het coronavirus ontwikkelt zich iedere dag. Er is nauw contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en met andere medisch specialisten. Het RIVM heeft bevestigd dat het virus één tot twee dagen voordat er symptomen zijn, al overdraagbaar is. Het bevindt zich dan al in neus en keel zonder symptomen te geven. Dit nieuwe inzicht, en eventuele daaropvolgende, worden toegepast in de besluitvorming rond het draaiboek repatriëring.”

De besluitvorming tot nu toe was dat de eerste repatriëring zou worden uitgevoerd op 14 april, maar deze vlucht gaat niet door, zo is op 12 maart bekendgemaakt. Wanneer de eerste repatriëringsvlucht nu zal plaatsvinden is officieel niet bekend, maar op sociale media wordt gesproken over 17 april. Er wordt volgens het OLB aan de repatrianten zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de voorwaarden, de mate van beveiliging, handhaving en sancties.

Vooraf aan de repatriëring dienen de voorwaarden door ondertekening te zijn bevestigd. Er wordt gebruikgemaakt van een zogenaamd ‘buddy’-systeem om de repatrianten zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze buddy’s houden zich aan een strikt protocol rond sociale afstand en hygiëne. De eerste repatriëringsvlucht wordt geëvalueerd voordat de volgende tranche repatrianten volgt.

Er heerst al geruime tijd onduidelijkheid over het terughalen van Bonairianen die in het buitenland gestrand zijn. Een groep van 17 ‘gestranden’ in Nederland hebben onlangs een rechtszaak aangespannen om het OLB te dwingen hen zo snel mogelijk terug te halen of in ieder geval aan te geven wanneer ze terug naar huis mogen. Hoewel de rechter in een tijdelijke voorziening aangeeft dat hij begrip heeft voor het feit dat niet alle 250 ingezetenen tegelijk kunnen worden teruggehaald stelt hij ook vast dat het OLB onduidelijk is in de communicatie met de ingezetenen die in het buitenland vastzitten.

Gedeputeerde Nina Den Heyer gaf op eerste paasdag in een bericht aan de groep in Nederland toe dat de persoonlijke communicatie geen schoonheidsprijs verdient. ,,Maar geloof mij dat we niemand vergeten. Er is dagelijks nieuwe data op basis waarvan beslissingen moeten worden genomen. Het zijn bijzondere tijden waar geen draaiboek voor is”, aldus Den Heyer. Zij vraagt om vertrouwen dat het OLB en de ingezetenen er samen uit gaan komen.

De aanpak van het OLB geeft, als het gaat om de groep die als eerste ‘teruggebracht’ gaat worden naar het eiland, echter weinig vertrouwen. In het kort geding dat door gestrande inwoners tegen het OLB was aangespannen hield het eilandsbestuur vol dat de vlucht van 14 april ‘repatrianten’ terug zou brengen.

Volgens meerdere berichten in de media blijkt het om slechts één inwoner van Bonaire te gaan. Op de oorspronkelijke lijst van ‘repatrianten’ voor 14 april staat onder meer de naam van de nieuwe eilandsecretaris Tim Muller, zijn vrouw en zijn twee kinderen. Deze zijn, voor zover bekend, nog geen ingezetenen van het eiland. Hetzelfde geldt voor een aantal andere nieuw aangetrokken medewerkers ten behoeve van het OLB en van Mental Healthcare Caribbean (MHC).

Door tijdens het kort geding aan te geven dat het zou gaan om ‘repatrianten’, heeft het OLB de waarheid mogelijkerwijs geweld aangedaan. Het lijkt er nu op dat de vlucht vooral bedoeld was voor mensen die weliswaar een mogelijk vitale of kritieke functie gaan bekleden, maar die nog niet allemaal burgers van het eiland zijn.

,,De onrust die er heerst over deze repatriëring is gehoord, maar het verzoek is om het werk over te laten aan de expertise van de juiste mensen. Toezicht en handhaving staat onder begeleiding van de veiligheidsketen. De medici en Publieke Gezondheid zijn al lange tijd bezig met de nodige voorbereidingen. Op bestuurlijk niveau wordt advies van verschillende deskundigen gewogen en meegenomen in de besluitvorming”, zo laat gezaghebber Edison Rijna weten.

Bron: Antilliaans Dagblad