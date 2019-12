AD | Toename hit-and-run

Willemstad – De politie maakt zich zorgen over de toename van het aantal gevallen van hit-and-run. Het merendeel van de bestuurders die doorrijdt na een aanrijding blijkt niet over de vereiste papieren te beschikken.

Dat zei politiewoordvoerder Imro Zwerwer gisteren tijden een persconferentie. Zwerwer deed verslag over de afgelopen drie maanden. Van oktober tot en met 12 december registreerde het Korps Politie Curaçao 29 gevallen van hit-and-run.

,,Een deel daarvan is opgelost, de rest is nog in onderzoek”, zei Zwerwer. Het blijkt dat de mensen die doorrijden na een aanrijding vaak ‘niet hun autopapieren op orde hebben’.

Ofwel ontbreekt een deel van de vereiste documenten of de bestuurder kan geen enkel document overleggen. Zwerwer wijst erop dat doorrijden na een ongeluk strafbaar is en de dader het risico loopt op minimaal twee maanden gevangenis of een boete van maximaal 5.000 gulden.

Ook het constante aantal gewapende overvallen op het eiland geeft te denken. In de afgelopen drie maanden werden 52 personen – 46 mannen en 6 vrouwen – gearresteerd in verband met een atrako. De politie noteert 26 arrestaties in oktober, 13 in november en nog eens 13 deze maand. Maar ondanks een behoorlijk aantal aanhoudingen neemt het aantal gewapende overvallen niet dramatisch af.

De politie ziet ‘steeds weer nieuwe gezichten en steeds vaker van jongeren’. ,,Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zegt Zwerwer. Doordat de plek van opgepakte criminelen al snel wordt vervangen door vers bloed, blijft het aantal atrako’s gelijk.

Positief is dat de politie de misdadigers wel snel na de overval in de kraag weet te grijpen. Dat heeft volgens Zwerwer ook te maken met de alertheid vanuit de gemeenschap. ,,Zodra mensen iets verdachts zien in hun omgeving melden ze dat vaker dan voorheen.”

Hoeveel zaken met een arrestatie worden opgelost, is moeilijk te zeggen. ,,Soms is een arrestatie voldoende om verschillende zaken op te kunnen lossen, maar het kan ook zo zijn dat drie of vier arrestanten betrokken zijn geweest bij dezelfde misdaad”, zegt Zwerwer.

Tot en met 19 december heeft de politie 98 wapens in beslag genomen: 68 pistolen, 22 revolvers en acht andere wapens, variërend van een jachtgeweer tot een automatisch wapen. Zwerwer: ,,Dat gebeurde niet alleen in verband met een atrako, maar ook tijdens controles.” De politiewoordvoerder zegt dat dit jaar al 20 procent meer moorden zijn opgelost dan andere jaren: 53 procent in vergelijking met 30 tot 35 procent.

De afgelopen drie maanden moest de politie opmerkelijk vaak in actie komen vanwege relationeel geweld. In verband daarmee werden 24 arrestaties verricht. Het ging niet uitsluitend om partners maar ook om bijvoorbeeld ouders en kinderen. Onder het kopje relationeel geweld vallen alle incidenten tussen familieleden.

Speciale aandacht is er voor de veiligheid van toeristen. Het afgelopen half jaar waren toeristen drie keer het slachtoffer van een gewapende overval en negen keer van diefstal. Vooral op Bándabou slaan de daders toe, ze breken het raam van een auto of gaan er met het vervoermiddel vandoor.

In totaal werden sinds juli 60 incidenten geregistreerd waarbij toeristen betrokken waren. Dan gaat het ook om minder ernstige zaken, zoals aanrijdingen. De politie is in gesprek met onder ander toeristenbureau CTB voor een adequate aanpak van de overvallen en diefstal om de veiligheid van toeristen te kunnen garanderen.

Het Korps Politie Curaçao is dit jaar begonnen met alcoholcontroles en zal daarmee doorgaan. In de afgelopen drie maanden zijn drie mensen gearresteerd die onder invloed van alcohol achter het stuur zaten.

Omdat in de laatste weken van het jaar, de periode van kerst en oud en nieuw, extra veel wordt gedronken, komt de politiewoordvoerder met een advies om ongelukken te voorkomen:

,,Als je ergens heen gaat en je weet dat je daar alcohol zult drinken, ga dan samen met iemand die dat niet doet en kan rijden, of maak gebruik van het openbaar vervoer. Neem geen risico.” Wie in overtreding is kan een proces-verbaal verwachten, aangehouden worden of moet zijn vervoermiddel inleveren.

Bron: Antilliaans Dagblad