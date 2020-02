AD | Toerisme in de schijnwerpers

Door Els Kroon

Willemstad – Tijdens de eerste persconferentie over het toerisme van dit jaar blikten de samenwerkende partners in de sector, het ministerie van Economische Ontwikkeling, CTB, Chata en CPA terug op 2019 en gaven een inkijk in de prognose voor 2020.

MEO-minister Giselle Mc William toont zich erg betrokken bij deze belangrijke pijler van de Curaçaose economie. De impact van het toerisme rechtvaardigt de door de minister aangekondigde verandering van de naam van haar ministerie waaraan het woord toerisme wordt toegevoegd. Dit gebeurt naar het voorbeeld van de omliggende landen, maar vooral om nogmaals het belang van de sector te benadrukken.

,,Het toerisme op Curaçao bevindt zich in een stabiele fase, maar dat betekent niet dat we achterover mogen leunen. Het enthousiasme en de inspanningen die nodig zijn moeten onderhouden worden en verbeterd.”

Daarom benadrukt de minister het belang van de trainingen die momenteel worden gegeven aan de eigen mensen. Ook over de nieuwbouw en de verbeteringen aan diverse hotels toont ze zich in haar vlammende betoog verheugd en tevreden. De woordvoerders van de sectorpartners staven deze mening met cijfers over 2019 die wat betreft de aantallen cruisepassagiers een mooie stijging te zien geven.

Sem Ayoubi van CPA laat zien dat vooral december en januari flink pieken tegenover het voorgaande jaar. In totaal is er een stijging van 6,5 procent gemeten, die echter in de prognose over 2020 weer bijna geheel zullen worden ingeleverd, onder andere door het vertrek van het Pullmanturschip Monarch, dat de zomermaanden in Noord-Europa gaat doorbrengen. De top vijf cruisemaatschappijen waaronder Carnival, Royal Caribbean en Holland Amerika Lijn zullen stabiel blijven terwijl het Duitse Aida Cruises door de inzet van grotere schepen een toename kent.

Directeur Paul Pennicook van CTB is het met Ayoubi eens dat de nieuwe en actieve promotiewijze vooral in de Noord-Amerikaanse markt haar vruchten afwerpt, waardoor de aflatende Venezolaanse markt mooi wordt gecompenseerd.

,,2019 Was het jaar van de public relations met bijzondere activiteiten die succesvolle awareness hebben gecreëerd. Door de benoeming van Ana Hickmann, die een eigen kledinglijn voor Curaçao lanceerde met de naam ‘Curaçao Blue’ trok ook de Zuid-Amerikaanse markt aan terwijl de nieuwe branding en website inclusief chatbox ook bijdroeg aan het succes in de andere stabiele markten zoals Europa. Het leidde in 2019 tot 463.685 stay-over toeristen en 4 miljoen stay-over nachten, een toename ten opzichte van 2018 van 7 procent. Voor 2020 verwacht Pennicook voor het eerst de half miljoen te overstijgen. Chata-directeur Miles Mercera kijkt ook tevreden terug op 2019 met de kanttekening dat de laatste zeven maanden de positieve verwachtingen van de eerste 5 maanden niet waar hebben gemaakt.

,,Voor 2020 verwachten we een stabilisatie, maar geen groei. Niet in aantallen en ook niet in de voor de Chata-leden belangrijke prijs per kamer per nacht. Voor een deel is dit te wijten aan de terugval van de airlift. We zullen opnieuw een basis moeten leggen zoals in het jaar 2017”, besluit Mercera.

Zuleika Mook van MEO gaf aan dat de macro-economische impact van het toerisme in 2019 een grotere bijdrage heeft geleverd aan het GDP en geeft met de verwachte overschrijding van het magische half miljoen stay-over toeristen en de uitstraling voor aan toerisme gerelateerde bedrijven een positieve noot aan de verwachtingen voor 2020.

Bron: Antilliaans Dagblad