AD | Top Stop Music van Elias wint Grammy

Wilemstad/Los Angeles – Top Stop Music in Amerika, mede opgericht door Gregory Elias op Curaçao, heeft in Los Angeles een Grammy gewonnen. Daarmee is Elias de eerste ‘Hollander’ die deze prestigieuze Amerikaanse prijs in de wacht sleept.

Dat gebeurt met de jongste productie van Top Stop Music met een centrale rol voor Aymée Nuviola, die ook optrad tijdens de laatste editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF). ‘A Journey Through Cuban Music’ won zondag de Grammy voor ‘Best Tropical Latin Album’ tijdens de 62e jaarlijkse Grammy Premiere Ceremony.

,,Dit album komt uit de koker van de president en oprichter van Top Stop Music, Gregory Elias, met als enige doel om het belang van Cubaanse muziek met de rest van de wereld te delen.”

Top Stop Music (TSM), gevestigd in Delray Beach in Florida, werd in 2009 opgericht door Sergio George en Elias, de ‘motor’ achter TSM. Distributeurs zijn onder andere Sony Music Entertainment en Atlantic Records Group.

In de winnende productie worden opnames van iconische Cubaanse nummers uit verschillende tijden en van diverse genres – zoals ‘Chan Chan’, ‘Tres Palabras’ en ‘Lagrimas Negras’ – samengebracht, terwijl de essentie behouden blijft. Gezongen door Nuviola wordt het album omschreven als ‘een reis door het muzikale eiland’.

Met Nuviola’s ruwe talent en rijke stemgeluid, werd het album geproduceerd en opgenomen in de Abdala Studios in Havana, samen met haar Top Stop Music-team. Gelijktijdig met de productie van dit album, zorgde Top Stop Music ook voor uniek beeldmateriaal van onder meer de opnames, geboorteplaatsen van bepaalde muzieksoorten, gesprekken met artiesten en de Cubaanse bevolking, waarmee de documentaire ‘A Journey Through Cuban Music’ tot stand is gekomen en binnenkort zal worden uitgebracht.

De beste en grootste talenten uit Cuba hebben aan het album meegewerkt: Gonzalo Rubalcaba, Chuco Valdés, Alexander Abreu, Samuel Formell, Mayito Rivera, El Septeto Santiaguero en vele anderen. Ook de Grande Dame van de Cubaanse ballade ‘Omara Portuondo’ heeft haar opwachting gemaakt.

Dit is Nuviola’s tweede Grammynomimatie en de eerste die ze wint. Een topprestatie. Nuviola trad tijdens het CNSJF 2019 op de donderdagavond op voor een zeer enthousiast Curaçaos publiek. Kenners zeggen dat spoedig meer van haar zal worden gezien en gehoord.

Bron: Antilliaans Dagblad