AD | Totale shutdown op Sint Maarten

Philipsburg – In een reactie op de razendsnelle verspreiding van het coronavirus op Sint Maarten heeft de premier van het land, Silveria Jacobs, afgelopen zaterdag een totale shutdown afgekondigd. Alles op Sint Maarten is nu, 24 per dag, voor twee weken gesloten. Inclusief de supermarkten.

Jacobs heeft zaterdagavond de noodtoestand uitgeroepen. Sinds gisteren om middernacht heeft Sint Maarten twee weken lang een avondklok van 24 uur. Hierbij is alle beweging verboden, behalve voor de hulpdiensten en de essentiële diensten. Deze personen moeten in het bezit zijn van een speciale pas of schriftelijke toestemming van Jacobs of korpschef Carl John. Personen zonder de vereiste documenten riskeren arrestatie, zo werd gewaarschuwd.

Het Korps Mariniers gestationeerd op Sint Maarten zal de politie helpen bij het handhaven van de 24-uursklok, zei John. Hij bevestigde dat de mariniers volledige arrestatiebevoegdheden zullen krijgen. Supermarkten, minimarkten, toko’s, bakkerijen, elektronicawinkels, ijzerwarenwinkels, apotheken, artsen, tandheelkundige klinieken en veterinaire diensten zullen ook worden gesloten en zullen alleen opereren ‘in noodgevallen’.

Anticiperend op de shut-down ging de bevolking van Sint Maarten zaterdag voor sluitingstijd massaal naar de supermarkt, wat op veel locaties tot lange rijen en grote drukte leidde.

Alle bouwprojecten zijn verboden, behalve de bouw van het paviljoen in het Sint Maarten Medical Center (SMMC), speciaal voor de behandeling van coronapatiënten.

Zaterdag werden twee nieuwe gevallen van Covid-19 door Jacobs bevestigd. Daarmee kwam het totaalaantal positief geteste personen aan de Nederlandse zijde op 25. De jongste patiënt is een 11-jarig kind. Tot zaterdag waren vier personen – twee mannen en twee vrouwen – aan de ziekte overleden. Zij varieerden in leeftijd tussen de 47 en 69 jaar oud. Jacobs zei dat de lokale verspreiding van Covid-19 op Sint Maarten is begonnen.

Volgens de Centers for Disease Control van de Verenigde Staten betekent verspreiding binnen de gemeenschap dat ‘mensen besmet zijn met het virus in een gebied, waaronder sommigen die niet zeker weten hoe of waar ze besmet zijn geraakt’.

De premier zei ook dat het EOC de situatie in het land na een week zal evalueren om te bepalen of de shut-down gedeeltelijk kan worden opgeheven om personen in staat te stellen de noodzakelijke voorraden in te slaan.

