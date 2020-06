AD | ‘Travel bubble’ binnen Koninkrijk

Willemstad – De regering streeft ernaar de grenzen vanaf 1 juli weer open te stellen voor passagiers uit Nederland en enkele andere landen uit West-Europa waar de lokale transmissie van het coronavirus niet hoog is.

Om het risico te beheersen wordt in juli aan maximaal 10.000 passagiers (ingezetenen en toeristen) toegang tot het land verleend. Als dan alles goed verloopt, kunnen langzaamaan meer passagiers worden verwelkomd. Dat is gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Ook voor de andere landen binnen het Koninkrijk kunnen de grenzen weer worden opengesteld, mits zij ook geen passagiers aannemen uit ‘high risk’-landen, zoals de Verenigde Staten. Premier Eugene Rhuggenaath sprak van een ‘travel bubble binnen het Koninkrijk’. ,,Als we kijken naar onze zes eilanden is te zien dat de situatie de afgelopen tijd gelijk is gebleven; er is de afgelopen tijd geen sprake geweest van lokale transmissie. Het aantal gevallen is stabiel gebleven en dat is belangrijk bij het vaststellen van wat mogelijk is tussen de landen”, zo sprak epidemioloog Izzy Gerstenbluth. De conclusie die nu volgens hem voorzichtig kan worden getrokken, is dat de grenzen tussen Curaçao en de BES-eilanden open kunnen worden gesteld zonder dat passagiers in quarantaine hoeven te worden geplaatst. Als Aruba en Sint Maarten hun grenzen niet openstellen voor passagiers uit landen met een hoog risico, dan zal ook voor hen de grens met Curaçao weer worden geopend. De streefdatum om de grenzen met deze landen weer open te stellen, is komende vrijdag, 12 juni.

De epidemioloog herhaalde gisteren hoe belangrijk het is om naar de situatie bij andere landen te kijken alvorens de grenzen kunnen worden opengegooid. ,,Er zijn veel discussies gaande en er is sprake van immense druk, maar we mogen ons niet laten leiden door angst. We moeten ons laten leiden door wetenschap, kennis en cijfers om vast te stellen wat veilig is voor ons land.”

De epidemie in landen om ons heen is veranderd, aldus Gerstenbluth. ,,Kijk naar de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Daar is de epidemie nog volop aanwezig. Die landen zijn ‘not ok’. Daar stijgen de aantallen nog steeds. Maar in Nederland is de lokale transmissie nu bijvoorbeeld heel laag.” Gerstenbluth calculeerde op basis van cijfers van het RIVM hoeveel mensen uit een bepaald land op een vlucht naar Curaçao positief zullen zijn. Als bijvoorbeeld uit Nederland 10.000 passagiers worden toegelaten en enkel op basis van symptomen wordt gescreend, is de verwachting dat 1,6 personen – oftewel 2 personen – besmet zullen zijn met het coronavirus. ,,Dat is beheersbaar, dat kunnen we aan”, aldus de epidemioloog. Om dit aantal nog meer te verminderen, worden passagiers al vóór de vlucht getest. Dat vermindert het aantal besmettingen met de helft, waardoor naar verwachting op elke 10.000 passagiers 1 besmette reiziger is. ,,Dat zijn aantallen die we kunnen verwerken.”

Voor de VS zit het anders. ,,Daar zijn de besmettingen veel hoger. Daar zou gelden dat bij iedere 10.000 passagiers er 25 besmette personen zouden zijn. Dat klinkt misschien niet veel, maar dat worden er veel meer. Als je tussen die 25 besmette personen drie ‘super spreaders’ hebt, die zich mengen in de gemeenschap, heb je al snel te maken met een enorm probleem. Dat is de reden waarom we de grenzen nog niet voor alle landen openstellen.”

De grenzen blijven dus vooralsnog gesloten voor landen die een groot risico vormen. De enige manier dat passagiers uit ‘high risk’-landen Curaçao kunnen bezoeken, is als ze akkoord gaan met een verplichte quarantaine van twee weken. De passagier zelf, of de organisatie die de persoon naar Curaçao stuurt, moet de kosten voor deze quarantaine betalen.

Voor passagiers uit landen die wél worden toegelaten gelden een aantal regels waaraan ze moeten voldoen vóór ze op het toestel naar Curaçao stappen. Zo moeten ze voor de reis een PCR-test bij een geaccrediteerd laboratorium doen en moet er een reisverzekering en medische verzekering worden afgesloten. Ook moet de passagier voor de reis een gezondheidsformulier invullen en aangeven welke landen hij de afgelopen periode heeft bezocht.

De passagiers moeten in het toestel, maar ook op de luchthaven en bij het bezoeken van locaties waar veel mensen zijn, een mondkapje dragen. Ook moeten ze goed rekening houden met social distancing, samenscholing vermijden, de speciale app over covid-19 en de geldige maatregelen op Curaçao downloaden en weten hoe ze de autoriteiten moeten inlichten bij eventuele symptomen van Covid-19.

