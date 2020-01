AD | Tumba’s losgebarsten

Acht bands traden gisteren op de eerste avond van het Tumbafestival op, die maar liefst 20 tumba’s begeleidden, gezongen door een gelijk aantal verschillende zangers en geschreven door 17 componisten.

Hiermee is de aftrap gegeven van in totaal vier feestavonden die vrijdagavond eindigen in de keuze van een nieuwe Tumbakoning of -koningin.

Zijn of haar carnavalsnummer zal straks tijdens de optochten het meest te horen zijn.

Foto Jeu Olimpio

Meer over het Tumbafestival: https://antilliaansdagblad.com/abonnees

Bron: Antilliaans Dagblad