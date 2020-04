AD | Twaalf ic-bedden voor Curaçao

Willemstad – Van de 42 bedden met beademingsapparatuur voor de intensive care (ic) die Nederland beschikbaar stelt, gaan er 12 naar Curaçao. Wanneer de bedden en het ic-personeel op het eiland aankomen, is nog niet bekend.

Dat zegt minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) desgevraagd. Aruba en Sint Maarten krijgen ook 12 ic-bedden en Bonaire 6. Sint-Maarten staat bovenaan de lijst en kan half april rekenen op de bedden, beademingsapparatuur en personeel uit Nederland. Wanneer de andere eilanden de extra capaciteit aan ic-bedden, beademingsapparatuur en personeel kunnen verwachten, is nog niet bekend. ,,Nederland zit zelf in de knel”, zegt Camelia-Römer.

Op Sint Maarten is de nood het hoogst. Daar zijn de enige drie ic-bedden en twee beademingsapparaten al in gebruik voor ernstig zieke patiënten, maar die hebben andere complicaties dan door Covid-19. Dinsdag liep het aantal personen dat op Sint Maarten positief werd getest op tot zestien.

Curaçao heeft elf positief geteste gevallen. In het Curaçao Medical Center (CMC) zijn twee patiënten met Covid-19 opgenomen, maar het is niet duidelijk of zij aan de beademing liggen. CMC heeft speciaal voor coronapatiënten 70 isolatiekamers, 25 isolatiekamers met sluizen en 20 beademingsapparaten.

Daarnaast heeft CMC nog 7 operatiekamers met beademingsapparatuur. Voor extra capaciteit zijn in het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) nog eens 28 isolatiekamers ingericht met 5 beademingsapparaten. Volgens de website van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) heeft het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda 300 bedden, waarvan 16 voor intensive en medium care.

Een patiënt op de intensive care wordt – behalve met beademingsapparatuur – gemonitord met speciale apparatuur en krijgt via spuiten en pompen medicijnen toegediend. Dat gebeurt onder leiding van een intensivist, een medisch specialist die is gespecialiseerd in de zorg op een intensive care.

Bron: Antilliaans Dagblad