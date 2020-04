AD | Twee coronadoden op Aruba

Oranjestad – Op Aruba zijn gisteren de eerste twee doden gevallen als gevolg van het coronavirus. Dat werd gisteravond door de Directie Volksgezondheid bevestigd.

Een van de slachtoffers is in het Horacio Oduber Hospital (HOH) overleden. De persoon in kwestie was 79 jaar oud en had ook andere gezondheidsproblemen. Het andere slachtoffer overleed in zijn slaap.

Er is op Aruba gisteren ook een nieuw besmettingsgeval vastgesteld. De teller staat nu op 94, maar 39 mensen zijn inmiddels virusvrij verklaard. Directie Volksgezondheid heeft tot nu toe 1.199 coronatests uitgevoerd. Daarvan bleken er 1.105 negatief en 94 positief.

Momenteel zitten 91 personen in quarantaine, omdat ze corona hebben of omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Vier mensen liggen in het ziekenhuis vanwege het virus, waarvan twee op de intensive care.

Bron: Antilliaans Dagblad