AD | ‘Uitblijven bonus was een trigger’

Willemstad – Het feit dat Refineria di Kòrsou (RdK) – hoewel het het raffinaderijpersoneel gedurende het komende half jaar een baan en inkomen biedt – geen bonussen en vakantiegeld uitkeert, was voor de werknemers zondag ‘een trigger’ om te protesteren. Dat heeft vakbondsleider van PWFC, Angelo Meyer, gisteren verklaard.

De regering maakte zondag aan de bonden bekend dat RdK de raffinaderij gedurende de komende zes maanden – totdat de Klesch Group de raffinaderij overneemt – zelf zal draaien en het personeel zijn salaris zal uitbetalen. Het was de regering en PdVSA niet gelukt tot een akkoord te komen over de duur van de transitieperiode; de regering wilde een transitieperiode van zes maanden om de nieuwe exploitant de ruimte te geven medio 2020 de raffinaderij over te nemen, maar PdVSA volhardde in een transitieperiode van minstens een jaar.

Nadat de regering het besluit aan de vakbonden had gecommuniceerd, gingen de bonden terug naar hun leden om dit te bespreken. De leden – het personeel van de raffinaderij – was echter niet van het besluit gediend en scheurde de brief van de regering in snippertjes.

De werknemers hadden graag gezien dat PdVSA nog een jaar aan zou blijven, maar struikelden ook – zo stelt Meyer – over het feit dat zij onder RdK geen vakantiegeld en bonus uitbetaald zullen krijgen. Ook het feit dat Impacto belast is met de registratie van de Isla-werknemers, was volgens de vakbondsman ‘een trigger’.

,,We wachten nu af wat er gaat gebeuren en praten verder met de regering”, zo zei Meyer. ,,Het mandaat van onze leden is in ieder geval duidelijk: zij willen dat de regering weer met PdVSA in gesprek treedt.”

Volgens de voorman van PWFC houdt de regering in de hele kwestie met PdVSA over de transitieperiode informatie achter en was er zondag wel degelijk gebeld met premier Eugene Rhuggenaath om door te geven dat PdVSA wil blijven praten over de mogelijkheden.

,,Maar dat wordt niet door de regering naar buiten gebracht. De regering en RdK houdt informatie achter. We hebben in gesprek met Isla bijvoorbeeld begrepen dat Klesch van plan was pas in december 2020 de raffinaderij over te nemen. RdK heeft hem toen gedwongen dit eerder te doen. Dat wordt niet tegen ons gezegd, maar ondertussen houdt RdK wel voet bij stuk bij een transitiecontract van zes maanden.”

Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy, de waarnemend directeur van RdK, gaf gisteren te kennen dat er nog altijd ruimte is voor gesprekken met PdVSA. Als het Venezolaanse staatsoliebedrijf alsnog de transitieperiode wil van zes maanden, is dat zeker mogelijk, aldus De Lannoy.

Bron: Antilliaans Dagblad van 31 december 2019