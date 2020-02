AD | Uitbuiting Colombiaanse kok

Willemstad – Een Landsrechercheur is als verdachte in een mensenhandelzaak in voorlopige vrijheid gesteld nadat hij 5.000 gulden betaalde aan het slachtoffer, een Colombiaanse kok.

De Landsrechercheur is een van vier verdachten, waarvan twee verdachten hun zaak al in vrijheid afwachten en de vierde eerdaags uit Nederland zal overkomen voor de behandeling van de zaak.

De zaak, met de naam ‘Samario’, kwam vrijdag pro forma voor en gaat over de verdenking van uitbuiting van een Colombiaanse kok. ,,Deze kok zou drie jaar lang, 12 tot 15 uur per dag, zeven dagen per week in een pizzeria hebben gewerkt.

De verdachten worden onder andere verweten dat zij drie jaar lang misbruik hebben gemaakt van de illegale en kwetsbare positie van de kok en dat ze hem aan het lijntje hebben gehouden door onder andere een verblijfsvergunning in het vooruitzicht te stellen. Deze vergunning is echter nooit gekomen.

Ook werden drie jaar lang diverse sociale en belastingpremies van zijn salaris ingehouden en kreeg hij voor overwerk niet 150 procent uitbetaald. Op een gegeven moment is de situatie binnen de pizzeria uit de hand gelopen, waarna de kok met behulp van een kennis aangifte heeft durven doen”, aldus het verslag van het Openbaar Ministerie (OM).

De Landsrechercheur is afgelopen vrijdag ‘onder strenge voorwaarden’ vrijgekomen. Het OM heeft aangevoerd dat in beginsel sprake is van een geschokte rechtsorde wanneer een Landsrechercheur, die zelf in zijn beroep strafbare feiten van onder meer hooggeplaatste ambtenaren moet onderzoeken, wordt verdacht van een ernstig feit als mensenhandel.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven zich niet te verzetten tegen een schorsing van de detentie van de Landsrechercheur als hij bereid is om op dit moment al minstens 5.000 gulden te betalen aan het slachtoffer. OM: ,

,Dit is een uitzonderlijke voorwaarde omdat de Landsrechercheur nog niet is veroordeeld voor de mensenhandel. In dit specifieke geval acht het OM deze voorwaarde echter wel gerechtvaardigd. De rechter is hiermee akkoord gegaan en heeft deze voorwaarde, naast ook de voorwaarde van een contactverbod met getuigen, verbonden aan de schorsing van de detentie van de Landsrechercheur. Een familielid heeft direct 5.000 gulden op de rekening van het OM gestort, waarna de Landsrechercheur in voorlopige vrijheid is gesteld.”

De voorlopige vrijheid van het drietal betekent niet dat er geen ernstige bezwaren zijn voor de strafbare feiten tegen de verdachten, waaronder mensenhandel.

Maar, zo wordt uitgelegd, op dit moment wegen de persoonlijke belangen van de verdachten om het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid te kunnen afwachten, zwaarder dan het belang van justitie om hen in detentie te houden.

De zaak zal opnieuw op zitting worden behandeld op 20 mei. Vermoedelijk zal dan ook de vierde verdachte terecht staan. Vorige week is deze vierde verdachte, de boekhouder van de pizzeria, aangehouden in Nederland en hij zal deze week overbracht worden naar Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad