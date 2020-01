AD | Uitslaande brand in hartje Punda

Willemstad – Curaçao werd gisteravond opgeschrikt door een uitslaande brand in hartje Punda. Omstreeks half negen kreeg de brandweer een melding van vuur op de bovenverdieping van een van de panden in de Heerenstraat, een welbekende en belangrijke winkelstraat van Willemstad.

Onmiddellijk werd massaal uitgerukt. Brandweereenheden van Steenrijk, Mundo Nobo en Rio Canario waren ter plaatse. Ook sleepboten werden vanuit de Sint Annabaai ingezet, onder andere met waterspuiten en verlichting. In Punda staan de gebouwen dicht tegen elkaar aan, met het grote gevaar dat de vlammen overslaan op naburige panden.

De brand woedde in de hoek van twee leegstaande, voormalige winkels, vermoedelijk Heerenstraat 29-31. Deze grenzen aan de ene zijde tegen het gebouw waar Afas is gevestigd en aan de andere kant Freeport Jewelers.

Aanvankelijk leek Freeport gespaard te blijven. Maar hoewel er een smalle steeg is tussen de gebouwen en eerder gezegd werd dat de juwelierszaak buiten gevaar zou zijn, meldde de brandweer later dat ook een deel van Freeport op nummer 25-27 brandschade zou hebben opgelopen. Tegen half twaalf verwachtten de brandblussers het vuur onder controle te hebben en grotendeels geblust, aldus brandweerofficier Ana Rodriguez tegenover deze krant.

De rook en geur waren tot in de verre omtrek te zien en te ruiken. De autoriteiten spraken van grote brandschade aan de panden waar de vuurhaard was. Naar de oorzaak wordt nog nader onderzoek gedaan. Dat zal vanochtend als eerste gebeuren. Er raakte niemand gewond, zei Imro Zwerwer, woordvoerder van de politie. Op dit tijdstip zijn de winkels gesloten en is de binnenstad grotendeels stil en verlaten.

De politie zette een groot deel van het centrum af: de Heerenstraat, maar ook de Handelskade. De brand is een grote tegenslag voor Punda, dat al zwaar te lijden heeft, gezien de verslechterde economie, het wegblijven van Venezolaanse kooptoeristen en concurrentie met andere winkelcentra, waaronder Sambil. Cruisetoeristen komen wel in groten getale af op de kleurijke en monumentale panden. Deze gebouwen hebben grote architectonische waarde.

Het is onbekend wie de eigenaar is van de getroffen panden en of deze verzekerd zijn. Snel herstel is van groot belang voor Punda. Het management van Freeport was gisteravond niet bereikbaar.

Bron: Antilliaans Dagblad