AD | Vakbond Bopec wil PdVSA

Kralendijk – De vakbond Federashon Boneriana de Trabou (Fedebon) heeft deze week het voltallige Bestuurscollege (BC) bezocht en gepleit voor het openhouden van Bonaire Petroleum Company (Bopec). Hierop is onlangs door Refineria di Kòrsou (RdK) beslag gelegd.

Fedebon heeft een ander voorstel gedaan, namelijk dat PdVSA eigenaar blijft van de terminal en voortgang van de bedrijfsvoering op dusdanige wijze dat de blokkade van de Verenigde Staten niet geschonden wordt. Ook moet er dan voldaan zijn aan het nodige onderhoud zodat de terminal voldoet aan internationale standaarden. Doel is de werkgelegenheid te behouden, zo is door Fedebon en voorzitter Gerold Bernabela naar voren gebracht. Vanuit de regering is beloofd de voorstellen nader te onderzoeken. Fedebon heeft trouwens aangegeven dat er mogelijk ongedocumenteerden werkzaam zijn bij Bopec.

Bernabela zegt zelf geen informatie te hebben over de ‘escrow’-rekening omdat Fedebon geen partij is in de onderhandelingen met Curoil en RdK. Deze twee bedrijven stelden voor om met de nieuwe Ofac-licentie 85.000 vaten met olieproducten in de tanks van Bopec te verkopen op de Bonairiaanse markt. De verkoopopbrengsten zouden worden gestort op een zogeheten ‘escrow account’ van waaruit het salaris van de Bopec-werknemers kan worden betaald.

De reden waarom RdK op zowel de installaties als de inventaris van de tanks van Bopec beslag heeft gelegd, is omdat RdK al langere tijd probeert een betaling te krijgen van Refineria Isla (Lees: PdVSA). RdK heeft voorheen benadrukt dat de bevolking van Bonaire en het Bopec-personeel rustig kan blijven omdat het beslag van RdK op de inventaris van de tanks van Bopec geen invloed zal hebben op de brandstoflevering aan de Bonairiaanse gemeenschap en het salaris van de werknemers.

Bron: Antilliaans Dagblad