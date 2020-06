AD | Van der Valk: Grenzen volledig openstellen

Willemstad – De enige manier om de economie (lees: het toerisme) weer op te kunnen starten is door de grenzen volledig open te stellen met inachtneming van de juiste veiligheids- en gezondheidsprotocollen.

,,Als dat niet spoedig gebeurt zullen er veel gedwongen faillissementen komen en belanden er meer en meer mensen die in onze branche werkzaam zijn op straat, met alle gevolgen van dien. Zie Santa Barbara Resort.” Aldus Terentius ‘Terence’ van der Valk van Kontiki Beach Resort Curaçao.

,,Het opstarten kan dan niet meer op korte termijn en dan zullen we als Curaçao het toerisme weer van nul moeten opbouwen. Dit gaat dus jaren duren, waardoor we de toeristische strijd met andere landen gaan verliezen, aan landen die wél voortvarend te werk zijn gegaan. Een economische malaise die zijn weerga niet kent staat ons dan te wachten.”

Van der Valk Kontiki, Cabana Beach, Wet & Wild en Mood Beach bieden direct en indirect werkgelegenheid en daarmee inkomen aan ruim 275 gezinnen op Curaçao. ,,Bij het uitblijven van duidelijkheid en het op korte termijn openstellen van de grenzen, is het voor ons heel erg moeilijk om ontslag op grote schaal te voorkomen,” zegt de directeur.

,,De reeds gestarte nieuwbouw en uitbreiding van ons resort zal door het uitblijven van duidelijkheid over wanneer de grenzen opengaan, noodgedwongen gestaakt worden. De 50 extra arbeidsplaatsen die hierdoor gecreëerd worden zullen eveneens verloren gaan. Als werkgever en ondernemer dringen we er bij de overheid op aan om op zeer korte termijn het toerisme onder genoemde voorwaarden toe te laten op dushi Kòrsou.”

Waar het Van der Valk om gaat is te wijzen op ‘de keerzijde van de coronamaatregelen’. ,,Laat me vooropstellen dat we geen medische achtergrond hebben, laat staan experts zijn op het gebied van virussen. Wij zijn ondernemers in de toeristische sector, de grootste en meest groeiende branche van Curaçao.”

Van der Valk stelt dat de keuzes van de lokale autoriteiten om de grenzen te sluiten en orde op zaken te stellen ‘van zeer grote waarde zijn geweest’ en op die manier is een piek in het aantal virussen voorkomen ‘waar we op dat moment niet op voorbereid waren’.

,,En zeker moeten de complimenten uitgesproken worden naar de medische helden, overige hulpdiensten en verantwoordelijke organisaties, die er alles aan gedaan hebben om erger te voorkomen”, zegt de exploitant van Kontiki. ,,De veelgenoemde stelling die nu wordt gehoord ‘als er veel mensen doodgaan als gevolg van het coronavirus, heb je ook geen economie’ geeft aan dat onze focus en keuzes gebaseerd zijn op het coronavirus, maar dat er kennelijk geen rekening wordt gehouden met de economie en de vergeten gevolgen zoals armoede, hongersnood, verval in het onderwijs, depressies, hartaanvallen, verslavingen, criminaliteit, en ga zo maar even door.”

Onderzoeken geven aan, vervolgt Van der Valk, dat het virus zich veel minder snel verspreidt in de buitenlucht. ,,In zonlicht verdwijnt de mogelijkheid om mensen te besmetten vrijwel meteen, dus draagt de 2 of 1,5 meter afstand vrijwel niets bij tot het verlagen van de kans om buiten besmet te worden.”

De directeur zegt tot slot: ,,Uiteindelijk zullen we met het coronavirus moeten leren leven, totdat er een vaccin of medicijn is. Er moet daarom gekeken worden hoe we de ouderen en kwetsbaren kunnen beschermen en hoe we de economie weer kunnen opstarten. Vergeet niet, zonder economie is er ook geen gezondheidszorg.”

Bron: Antilliaans Dagblad