AD | Veel militairen voor grensbewaking

Willemstad – De opvallende aanwezigheid van Nederlandse militairen op Curaçao heeft niets te maken met de anti-drugsoperatie in de regio die de Verenigde Staten (VS) vrijdag heeft aangekondigd. De militairen helpen op zee en op land de grenzen van het eiland te bewaken.

Dat schrijft de regering in een persbericht naar aanleiding van berichten en beelden die rondgaan op sociale media. De bijstand van Defensie in het Caribisch gebied is gevraagd vanwege de dreiging van een mogelijk grote instroom van ongedocumenteerde Venezolanen.

De regering heeft aanwijzingen dat het coronavirus Sars-CoV-2 zich verspreidt heeft in Venezuela en veel mensen daardoor de ziekte Covid-19 hebben opgelopen.

,,Daarbij kregen we informatie dat er veel beweging was langs de kust ter hoogte van Falcon”, zei premier Eugene Rhuggenaath gisteren in gesprek met Radio Direct. ,,Mensen willen weg uit het land vanwege de verslechterde situatie en omdat er geen zorg is voor zieken. De Nederlandse militairen helpen de grenzen te bewaken, op zee en aan wal. Onze radar werkt nog niet optimaal.”

Vandaar dat ook op bepaalde strategische plekken op het eiland militairen staan opgesteld, zoals bij Oostpunt en aan de noordkant. Rhuggenaath: ,,Sinds een week surveilleert de kustwacht ook 24 uur per dag met hulp van de Nederlandse Defensie.”

Rhuggenaath benadrukt dat de militaire bijstand op het eiland ‘niets te maken’ heeft met de anti-drugsoperatie van de VS in de Caribische regio. Het gaat om een geplande operatie die ook door Curaçao wordt gesteund. Rhuggenaath: ,,Maar ons uitgangspunt is dat Curaçao niet gebruikt kan worden als basis voor militaire acties die gericht zijn op Venezuela. Wij spelen geen enkele rol bij een eventueel militair ingrijpen.”

Rhuggenaath heeft tot gisteren niet bevestigd gekregen dat een militair ingrijpen in Venezuela door de VS wordt overwogen. De Curaçaose regering staat in nauw contact met de Amerikaanse autoriteiten en blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen, samen met de Koninkrijkspartners. De drugshandel is altijd al onderwerp van gesprek met de VS en er wordt volgens de premier gedacht over samenwerking in de regio binnen een ‘Joint Integrated Task Force’ voor een effectievere aanpak. Rhuggenaath zegt tegen Radio Direct enkele weken geleden nog gesprekken te hebben gehad over de noodzaak van een strengere controle. ,,Dat steunen wij. De drugshandel heeft een grote impact op onze samenleving.”

Vrijdag kwam in het nieuws dat de VS overwegen oorlogsschepen te sturen naar de regio. Dat bericht volgde op het aanbod van minister van Buitenlandse zaken Mike Pompeo om de sancties tegen Venezuela op te heffen als de zittende president Nicolas Maduro en oppositieleider Juan Guiadó het presidentschap zouden delen. De VS steunen Guiadó als zelfbenoemd interim-president van Venezuela. Amerika beschuldigt Maduro en andere hoge functionarissen ervan drugs in te zetten als wapen om de gezondheid van Amerikanen aan te vallen. Maduro op zijn beurt noemt de hele anti-drugsoperatie van de VS een afleidingsmanoeuvre van de huidige pandemie.

Bron: Antilliaans Dagblad