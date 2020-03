AD | Veertien dames verwend

WILLEMSTAD – Op initiatief van de vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) vond onlangs onder leiding van docente uiterlijke verzorging Morgaine Parris van de Maris Stella vsbo in Montaña, voor veertien dames een verwenochtend plaats.

Op initiatief van vereniging hende-i-medio-ambiente (HiMA) vond dinsdag 10 maart jl. onder leiding van docente uiterlijke verzorging Morgaine Parris voor 14 dames een verwenochtend plaats op het gebied van uiterlijke verzorging.

De dames kregen een manicure, een gezichtsbehandeling en werden door docent haarverzorging Rodney alswel door de leerlingen van de Maris Stella VSBO in Montaňa gekapt.

De dames werden om 9 uur welkom geheten door de leerlingen met een drankje waarna zij begonnen aan de verwenochtend. Bij opleidingen in de richting Uiterlijke Verzorging is het belangrijk dat er veel in de praktijk wordt geoefend. Praktijkopdrachten zijn belangrijk voor het ontwikkelen van vaardigheden als communiceren en samenwerken.

De leerlingen krijgen tijdens de opleiding de kans om in de professionele salon van de school op elkaar te oefenen maar zoals nu, ook aan klanten van buiten. De leerlingen zorgen er niet alleen voor dat mensen er mooier uitzien, maar vooral dat zij zich zelfverzekerder en meer ontspannen voelen en daardoor beter in hun vel zitten.

Voor de behandelingen kregen de leerlingen punten. Aan het eind van de ochtend kregen de dames allemaal broodjes gezond en hadden de keuze uit verschillende juices die door de leerlingen werden geserveerd.

De Maris Stella VSBO biedt Basisvorming en Bovenbouw sector Economie, Zorg en Welzijn. Opleidingen Hospitality – Administratie en Commercie – Uiterlijke Verzorging en Algemene Verzorging aan.

