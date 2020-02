AD | Verblijf van stagiaires gesloten

Willemstad – Het rommelt al tijden in en rond het studentenhuis voor Nederlandse stagiaires aan de Telamonstraat 43, maar gisteren is er een einde gekomen aan die roerige periode.

Het pand, waar 38 studenten woonden, moest definitief op slot. Dit gebeurde naar aanleiding van aanhoudende klachten over parkeerproblemen, geluidsoverlast en hinder in de buurt, waarna er verschillende controles hebben plaatsgevonden.

Afgelopen maandag heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) een inspectie uitgevoerd, waarbij geconcludeerd werd dat het pand niet aan de brandveiligheidseisen voldoet en er geen juiste vergunningen zijn. Er werd gesommeerd het pand binnen vijf dagen te ontruimen, wat volgens MEO ‘erg coulant is’, gezien hier gewoonlijk slechts twee keer 24 uur voor staat.

Gisteren was dag vijf, waarop MEO met hulpdiensten zoals de brandweer terugkwam naar het studentenhuis. De studenten moesten vroeg in de middag het huis met hun spullen verlaten. Het is nog niet duidelijk of zij terug kunnen keren of definitief een andere woonplek moeten zoeken. Onder de studenten heerst een ‘angstige sfeer’, waarbij ze niet zeker weten waar ze vanavond moeten slapen.

Een student vertelt: ,,Afgelopen maandag brak er paniek uit, toen we hoorden dat we weg moesten. Later hebben onze huisbazen de onzekerheid wel weggenomen en ons verteld dat ze er alles aan zouden doen om de sluiting tegen te gaan. We konden ons niet voorstellen dat we zonder water of elektriciteit zouden komen te zitten. Ik heb alvast aan vriendinnen gevraagd of ik daar zou mogen logeren. Het was tot nu toe erg onduidelijk voor ons.” Een andere stagiaire op het eiland voegt daaraan toe dat de berichtgeving nogal uiteenliep. ,,Ik ben gaan rondkijken naar een andere plek, maar eigenlijk wilde ik niet weg. Het was een supergezellig en levendig huis”, vertelt ze.

Volgens het MEO zijn er geen juiste bouwvergunningen beschikbaar en klopt de vestigingsvergunning niet. Er zou namelijk een hotelvergunning aangevraagd moeten worden, waar afgelopen jaar ook al op is gecontroleerd. Daarnaast is het ook onduidelijk welke bedrijven er nu actief zijn in het beheer en de verhuur van het pand. Ronny Cornelis, die als MEO-inspecteur betrokken is bij deze zaak, wil nu echter het pand sluiten op laste van een ontbrekende bouw- en vestigingsvergunning. Hij verklaart in een korte reactie hierover dat het pand ‘gisterochtend is ontruimd voor de veiligheid’. ,,Sommige studenten hebben hun koffers laten staan in de operatie van gisteren. Die mogen ze nog gaan ophalen. Wonen kan hier niet meer. Het is niet veilig.”

Tijdens een bezoek aan het kantoor dat vast zit aan het studentenhuis, liet de eigenaar van het pand, Walter Bossers, een vestigingsvergunning zien, op naam van Multi Beheer bv. Echter laat een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) zien dat dit bedrijf sinds 30 december 2019 is opgeheven en in liquidatie is getreden.

Volgens Bossers, zelfbenoemd ‘papa’ van de inwonende studenten, klopt er helemaal niets van de ‘beschuldigingen’ van MEO. ,,Onze buren zijn het er niet mee eens dat er nu een studentenhuis in de straat staat. Het zijn allemaal dure huizen om ons heen, dus klagen ze dat de buurt verloedert. Zij vinden de studenten een doorn in het oog. Daar is echter helemaal geen reden voor”, verklaart hij zichtbaar aangedaan door de situatie. ,,Ze willen ons kapot maken, ongeacht wat we doen.”

Verder vindt Bossers ook dat de Curaçaose media hem wegzetten als een grote crimineel, wat volgens hem volledig onterecht is. ,,Wij krijgen elk jaar weer een ander probleem van MEO op ons pad. Iedere keer proberen we stukken aan te leveren waar ze om vragen, maar daar wordt nooit een follow-up aan gegeven. Er komt nooit schriftelijke correspondentie of een andere goede reden waarom wij dicht zouden moeten. Wij worden van het kastje naar de muur gestuurd”, voegt hij eraan toe.

Daniël Staal, compagnon van Bossers en eigenaar van (de website) Huisvesting Curaçao (KvK: Online Effects bv) – die overigens op andere huisnummers in de Telamonstraat meer (studenten)kamers aanbiedt – vertelt dat hij deze week wordt platgebeld door Nederlandse hogescholen en ouders, die willen weten wat de situatie is. ,,Wij denken dat we juridisch in ons recht staan. Wat er gisteren is gebeurd, is een complete incorrecte uitzetting, waarbij MEO in geen énkel geval gerechtigd is om 38 jongvolwassenen zomaar op straat te zetten. Het kan niet zo zijn dat een overheidsinstantie deze studenten van het dak boven hun hoofd berooft”, vertelt een boze Staal.

Dit keer lijkt het dus menens te zijn en moet het bedrijf van Bossers en compagnon Staal echt sluiten. Staal vertelt dat hij en Bossers aanstaande maandag vervolg gaan geven aan de zaak, door in gesprek te gaan met MEO over hoe ze nu verder moeten. Dat hun ‘operatie is stopgezet’ is op dit moment het enige zekere in deze zaak, waar vooral de studenten de dupe van lijken te zijn.

