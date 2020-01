AD | Verdachte van corruptieschandaal op Sint Maarten geeft toe

Philipsburg – De toenmalige top van het Nederlandse bouwbedrijf Janssen de Jong en diverse andere prominente medewerkers waren op de hoogte dat er op Sint Maarten smeergeld werd betaald aan de lokale politicus Theo Heyliger.

Toch hebben ze niet ingegrepen, en werd er zelfs meegewerkt. Dat heeft de rechtbank op Sint Maarten vorige week vastgesteld in de ontslagzaak van voormalig directeur Janhendrik Boekaar (55) van zusterbedrijf Windward Roads (WWR).

Boekaar is volgens The Daily Herald hoofdverdachte in een groot corruptieschandaal op Sint Maarten. Hij heeft tijdens de rechtszaak toegegeven dat WWR onder zijn leiding in totaal 600.000 dollar heeft betaald aan de invloedrijke politicus Theo Heyliger om overheidsopdrachten zeker te stellen.

Boekaars advocaat Kimberley de L’Isle zei dat het onterecht is dat alle aandacht op haar cliënt is gericht, omdat WWR ook een verdachte is en dat met verschillende vertegenwoordigers van Janssen de Jong schikkingen zijn bereikt.

Volgens de advocaat heeft voormalig topman Ronald Philipse persoonlijk goedgekeurd dat er geld werd betaald aan Heyliger. Ook het hoofd Financiën van WWR wist precies wat er gebeurde.

De voornaamste verdedigingslinie is dat Boekaar niet de vermeende misstanden is begonnen, maar dat deze zijn geïnitieerd door, en zijn doorgegaan tot aan de raad van bestuur. Boekaar kwam er later pas achter, zei zijn advocaat, eraan toevoegend dat consultant Ronald Maasdam – een van de hoofdverdachten en kroongetuige in het Larimar-onderzoek – al op de loonlijst van WWR stond vóór de benoeming van Boekaar als bestuurder.

De advocaat verklaarde dat toen Boekaar hoorde over het wangedrag van Maasdam in 2011 – waarbij Heyiliger 700.000 dollar aan steekpenningen van Maasdam aannam in ruil voor een contract ten gunste van Devcon TCI Ltd. – hij zijn contract had willen beëindigen. ,,Toen betaling uitbleef kwam Heyliger op de deur van Boekaar kloppen om de betaling te eisen die Maasdam hem verschuldigd was.” Volgens de advocaat had een lid van de raad van bestuur toestemming gegeven voor de betaling.

De rechter zei in de uitspraak dat Boekaar terecht wijst op betrokkenheid van andere medewerkers bij het corruptieschandaal. Het is voor de rechter overigens geen reden om het ontslag van Boekaar te weigeren. ,,Een directeur heeft de plicht om een einde te maken aan deze onrechtmatige daden, hoe moeilijk dat ook moge zijn”, zei de rechter door te stellen dat Boekaar aangifte had moeten doen bij de politie of de officier van justitie. Boekaar had ook ontslag kunnen nemen en elders kunnen solliciteren, aldus de rechter.

Boekaar werd vorige week veroordeeld tot het betalen van 1.746,50 gulden aan juridische kosten voor de ontslagprocedure. De rechtbank verklaarde ook de beëindiging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen WWR en Boekaar per 22 juli 2019, rechtsgeldig.

De rechter beval WWR Boekaar zijn verschuldigde salarissen te betalen van december 2018 tot en met juli 2019, en beval WWR 1.000 gulden aan juridische kosten te betalen.

Windward Roads trof een schikking met het Openbaar Ministerie op Sint Maarten voor 2 miljoen dollar om een strafzaak tegen het bedrijf te voorkomen.

Bij Janssen de Jong is niet bekend of de voormalig topman goedkeuring heeft gegeven voor de betaling van smeergeld. Of hij verdachte is in de strafzaak, weet het bedrijf evenmin. Het Openbaar Ministerie heeft verder geen duidelijkheid gegeven over verdenkingen tegen overige vertegenwoordigers van Janssen de Jong.

De strafzaak tegen Boekaar en vier medeverdachten in de Larimar-zaak, onder wie Heyliger en M., zal worden behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg gedurende vijf dagen van hoorzittingen die beginnen op maandag 9 maart 2020.

