AD | Verdediging Robbie positief gestemd over uitspraak Hof

Willemstad – ,,We moeten niet vanuit het gevoel oordelen, maar de feiten beslissend laten zijn. En feit is dat er niet één stukje bewijs is dat Robbie dos Santos betrokken is bij de moord op Helmin Wiels.”

Dat waren de woorden van advocaat Stijn Franken, die op verzoek van raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran aan het verdedigingsteam van loterijbaas Robbie Dos Santos is toegevoegd. Franken is advocaat in Nederland en is daarnaast kernhoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Utrecht.

De conclusie van Franken is na het dossier van Dos Santos te hebben doorgenomen, duidelijk: ,,Er is in het dossier niets te vinden dat wijst op zijn betrokkenheid. We moeten op de feiten afgaan. Mensen vertellen verhalen, hele rare verhalen, en er wordt veel gespeculeerd. Maar op roddels, speculaties en verhaaltjes kunnen we niet afgaan. Ik hoop dat de rechter op basis van de feiten een beslissing neemt. Als dat gebeurt, denk ik dat het goed komt.”

De nieuwe toevoeging van het verdedigingsteam van Dos Santos – die medio november op Sint Maarten is opgepakt en sindsdien wordt vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op PS-politicus Helmin Wiels – bekende dat hij in eerste instantie ‘wel geschrokken’ is van de beschuldigingen aan het adres van de loterijbaas, ‘die zeer ernstig zijn’. ,,Maar die beschuldigingen zijn niet gebaseerd op feiten. De feiten spreken juist in het voordeel van Robbie dos Santos.”

Vanochtend om 10.00 uur spreekt het Hof zich uit over het verzoek voor schorsing van de hechtenis van Dos Santos.

,,We hebben er een goed gevoel bij”, zo sprak ook raadsman Sulvaran. Volgens de advocaat zijn er tijdens de behandeling van de zaak drie kernpunten naar voren gebracht door de verdediging. ,,Er is de discussie of verlenging van de hechtenis wel op tijd heeft plaatsgevonden. Een tweede discussie gaat over de getuigen die in deze zaak zijn gebruikt en dan is er nog de kwestie dat al jaren wordt getracht mensen om te kopen om tegen Robbie te verklaren. Nu is bijvoorbeeld Nini Fonseca (moordmakelaar Burney Fonseca, red) strafmindering aangeboden om tegen Robbie te verklaren”, aldus Sulvaran.

Naast deze punten is door de verdediging ook aangevoerd dat er tussen 1 augustus 2014 – toen Dos Santos na de eerste aanhouding in deze zaak weer op vrije voeten werd gesteld – en nu geen inhoudelijke veranderingen zijn. ,,Er is nog steeds geen bewijs dat rechtvaardigt Robbie vast te houden. Er is dus onvoldoende basis voor zijn hechtenis.”

Dos Santos, die door het Openbaar Ministerie (OM) ervan wordt verdacht (één van) de opdrachtgevers te zijn geweest van de moord op Wiels, maakt het volgens Sulvaran naar omstandigheden goed.

,,Hij is heel emotioneel en mist zijn familie en zijn personeel, maar hij houdt vol in de strijd. De enige manier om de strijd te winnen, is door te strijden. En dat weet Robbie ook.”

Weer protest personeel en familie

Het personeel van Robbie’s Lottery, maar ook familie en vrienden van Dos Santos begaven zich gisterochtend wederom naar het Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Punda om te protesteren tegen de hechtenis van Dos Santos.

Onder de aanwezigen bevonden zich ook broer en Statenlid Amparo dos Santos (KdNT) en Carlos Monk, voormalig minister en medewerker van KdNT.

,,Ik ben hier omdat ik sta voor gerechtigheid. Ons land maakt een crisis van moraliteit en ethiek mee. Nu wordt onze vrijheid ons ook nog eens afgenomen. We accepteren dit niet meer. Dit is niet alleen een manifestatie om Robbie vrij te krijgen; dit is een protest tegen al het onrecht dat gepleegd wordt”, aldus Monk.

Volgens Monk is het verhaal dat Luigi ‘Pretu’ Florentina zelfmoord heeft gepleegd in de politiecellen te Barber verzonnen door hoge politieke machten en is Pretu daar door diezelfde machten weggehaald zodat de waarheid niet aan het licht komt.

,,En vervolgens is na de dood van Pretu de heksenjacht begonnen”, aldus Monk, die er vervolgens van alles bijhaalde, waaronder de gewapende overval bij het Holiday Inn Casino.

,,Dit staat in direct verband met de moord op Wiels. De overval heeft een dag na de moord op Wiels plaatsgevonden. Wat denk je dat er met dat geld is gebeurd?”

Het personeel, de familieleden en vrienden liepen rond in een shirt met de woorden ‘Free Robbie’ en met spandoeken met de tekst ‘Genoeg onrecht’ en ‘Laat Robbie nu vrij’.

Bron: Antilliaans Dagblad