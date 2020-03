AD | Vergunningen voor medicinale cannabis Aruba

Oranjestad – De regering geeft binnenkort vergunningen uit voor de teelt en productie van medicinale cannabis. De lokale cannabisindustrie is exclusief bestemd voor de export en voor medisch gebruik.

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, Dangui Oduber en de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes kondigden op 2 maart aan dat de regering klaar is om een nieuwe economische pilaar door te voeren, en wel de teelt en productie van medicinale cannabis. Het wetgevingsproces is in gang gezet en de regering roept iedereen die geïnteresseerd is in deze nieuwe industrie op om blijken van belangstelling (Expression of Interest) in te dienen.

De premier benadrukte dat de regering de teeltlocaties niet zonder onderscheid legaliseert. De door de regering aan te wijzen teeltlocaties zullen gebonden zijn aan zeer strikte veiligheidseisen. Deze nieuwe ontwikkeling heeft volgens haar het potentieel om een nieuwe economische pijler voor het eiland te worden en de economie te stimuleren als het correct wordt uitgevoerd. ,,De licenties zullen naar verwachting 15 miljoen florin opleveren voor de overheid. De prognose is dat deze injectie in het tweede jaar kan oplopen tot 50 miljoen florin. Als dit gerealiseerd wordt verwacht de regering de crisisbelasting op termijn te vervangen. Deze nieuwe industrie zal niet alleen voor de regering goed zijn, maar zal ook werkgelegenheid scheppen.”

De regering opent binnenkort een balie voor deze industrie bij het Departamento Progreso Laboral (DPL), zodat geïnteresseerden op dit gebied zich kunnen registreren. ,,Ik wil nogmaals benadrukken: dit is een van de bestuursovereenkomsten ondertekend door de coalitie van MEP, POR en RED. Het wordt een industrie, geen plek om cannabis te roken, dit blijft strafbaar. Iedereen die in deze industrie werkt, moet zich houden aan de strikte veiligheidsmaatregelen. Het is veilig en voor niemand schadelijk, integendeel, het zal ontwikkeling en vooruitgang brengen voor ons eiland. Dat is de reden dat we onze tijd hebben genomen om dit op de best mogelijke manier voor te bereiden, om een serieuze industrie en ontwikkeling te garanderen die alleen maar goede dingen naar Aruba zal brengen”, zei premier Evelyn Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad