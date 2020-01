AD | Verkiezingsdag op Sint Maarten

Philipsburg – Het wordt vandaag een extra drukke verkiezingsdag voor Sint Maarten: op dezelfde dag meren ook vijf cruiseschepen, met gemiddeld meer dan 3.000 toeristen en honderden bemanningsleden per schip, aan.

,,Agenten uit Curaçao, Aruba en Bonaire zullen ons assisteren voor de openbare orde en veiligheid en om ook het verkeer te regelen”, zegt politiechef Carl John.

Het is traditie dat kiezers en partijaanhangers van stembureau naar stembureau trekken. Inclusief de duizenden cruisetoeristen die op dagtripjes gaan, neemt de politie dan ook extra maatregelen voor de verwachte verkeersdrukte. Zo meldt Caribisch Netwerk. Met drones die drie keer per dag live de situatie op de weg doorgeven en politiebegeleiding van toeristenbussen die op tijd weer terug moeten zijn in de haven voor de schepen vertrekken, legt John uit. Hij wil niet zeggen hoeveel agenten uit het buitenland komen om het lokale politiekorps te versterken.

Vandaag mogen 23.130 mensen – een kleine 220 meer dan bij de laatste Statenverkiezingen in 2018 – naar de stembus. Ze kunnen stemmen op een van de 111 kandidaten van zeven partijen die strijden voor vijftien zetels in het Sint Maartense parlement.

De uitslag zal dit keer volgens verslaggevers Hilbert Haar en Sharina Henriquez ‘verrassend zijn’ vergeleken met voorgaande verkiezingen, omdat de grootste stemmentrekker, Theo Heyliger van United People’s Party (UP), zich uit de actieve politiek heeft teruggetrokken. Ook de populaire nummer twee, Franklin Meyers, doet niet mee.

Heyliger en Meyers waren in 2018 samen nog goed voor 1.700 stemmen voor de UP, die nu wordt geleid door de van de United Sint Maarten Party (USp) overgelopen Rolando Brison. Hij haalde in 2018 slechts 278 stemmen. Heyligers echtgenote Grisha staat overigens als nummer vier op de UP-lijst.

Voor het eerst doen dit keer twee Nederlandse advocaten mee: voormalig hoofdofficier Cor Merx (18 op de UP-lijst) en Remco Stomp (6 op de lijst van de Verenigde Democraten UD).

Afgaand op de stemmen die kandidaten in 2018 kregen, lijkt volgens Caribisch Netwerk de National Alliance (NA) de grootste kanshebber om als winnaar uit de bus te komen. De huidige NA-kandidaten wonnen in 2018 samen 3.930 stemmen; UP volgde op grote afstand met 1.373 stemmen, gevolgd door UD (1.199) en de christelijke partij SMCP (1.042).

Kandidaten op de lijst van de sterk afgezwakte USp kregen vier jaar geleden slechts 742 stemmen.

Er zijn geen betrouwbare peilingen voorhanden en de twee die inmiddels zijn gepubliceerd geven sterk uiteenlopende uitkomsten.

Bron: Antilliaans Dagblad