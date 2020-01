AD | Verwarring over Elvis De Andrade

Niet de ex-voorzitter van PWFC

Willemstad – De Elvis de Andrade die aangifte heeft gedaan tegen de inmiddels afgetreden minister Marilyn Alcalá-Wallé en premier Eugene Rhuggenaath is niet de persoon met dezelfde naam die lange tijd voorzitter was van Isla-vakbond PWFC.

Dat bevestigt Errol Cova desgevraagd. ,,Het is een andere De Andrade, toevallig met dezelfde naam”, zegt Cova, die de afgelopen jaren regelmatig als woordvoerder van de gezamenlijke vakbonden naar voren treedt. Verschillende media spreken van ‘de oud-vakbondsman’, maar dat is dus niet juist.

Het gaat wat betreft de aangifte tegen de ministers om Elvis Fabio de Andrade die de afgelopen tien jaar op de lijst stond van zeker drie verschillende partijen.

In 2010 pleit hij als MAN-kandidaat nog voor verbeteringen van de omstandigheden in de gevangenis. Een paar jaar later is hij verkiesbaar voor de MFK en vervolgens meldt hij zich bij Kòrsou di Nos Tur (KdNT).

Dagblad Vigilante bericht op 12 mei 2017 dat De Andrade ‘in verband met de aankomende verkiezingen een nieuwe politieke partij wil oprichten’. Die komt er inderdaad, onder de naam Movimentu Kontra Korupshon (MKK). De beweging lukt het niet een zetel te bemachtigen in de Staten.

De Andrade zou al in oktober vorig jaar aangifte hebben gedaan bij de Landsrecherche tegen Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé. Nadat het Openbaar Ministerie (OM) vorige week aankondigde een strafrechtelijk onderzoek tegen haar te beginnen, trad Alcalá-Wallé af. Zij wordt ervan verdacht de Wet integriteit (kandidaat)ministers – beter bekend als de ‘Screeningswet’ – te hebben overtreden.

Vorig jaar werd bekend dat Alcalá-Wallé tijdens haar ministerschap nog stond ingeschreven bij een nv en een stichting. De minister zelf gaf toen aan dat beide instanties niet langer actief zijn.

De andere Elvis de Andrade, die voorheen bekend was als de voorzitter van Isla-vakbond PWFC, kwam vorig jaar oktober ook even in het nieuws. Hij werd toen gekozen als de nieuwe voorzitter van de Democratische Partij (DP).

