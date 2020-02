AD | Vidanova Bank heeft correspondentbank oplossing

‘Nieuwe correspondentbank voor internationale transacties’

Willemstad – Vidanova Bank heeft naar eigen zeggen harde afspraken met een nieuwe correspondentbank, waarmee het huidige gat al op korte termijn wordt opgevuld.

Klanten die regelmatig internationale transacties doen zijn door de bank geïnformeerd, verklaart de directie desgevraagd. Vidanova Bank verwacht zelf geen onoverkomelijke problemen.

Vrij recent werd de bank verrast door de beslissing van Deutsche Bank Trust Company Americas in New York om zich terug te trekken uit Curaçao als zogeheten correspondentbank. De relatie met verschillende op het eiland gevestigde instellingen is opgezegd.

Al op korte termijn, namelijk met ingang van 1 februari 2020. Zo’n correspondentbank in het buitenland heeft elke bankinstelling nodig om voor cliënten internationale betalingen te kunnen verrichten. Een bank met veel internationale business voelt het meer als zo’n correspondentbankrelatie wegvalt dan een bank die alleen of hoofdzakelijk op de lokale markt opereert.

Vidanova Bank, voorheen SFT Bank, is erin geslaagd snel met een oplossing te komen. Met ingang van 1 februari is Bancrédito de nieuwe correspondentbank. Dat is voor dollartransacties. Voor eurobetalingen heeft Vidanova Bank volgens de website een correspondentbankrelatie met Citco Bank Nederland in Amsterdam.

De correspondentbankproblematiek speelt al langer en ook breder. Niet zozeer bij de lokale commerciële banken als wel de diverse internationale – voorheen ‘offshore’ – banken die ermee kampen. Sommige van deze internationale op Curaçao gevestigde banken lossen het op door middel van een zogeheten ‘nested correspondent banking’- constructie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur van andere bankbedrijven.

Toch is dit niet zonder risico’s en daarom zijn veel financiële instellingen hier wat huiverig voor en erg voorzichtig. Het bankwezen ligt internationaal onder een vergrootglas en banken doen op grote schaal aan ‘de-risking’. Het toezicht en de compliance- regelgeving zijn enorm toegenomen en voor grote buitenlandse bankconcerns is het volume aan business in het Caribisch gebied met relatief kleine economieën onvoldoende interessant en in disbalans met mogelijke boetes die opgelegd kunnen worden.

Curaçao heeft voorts in verband met de geografische ligging en nabijheid van Venezuela te maken met het gepercipieerde ‘Venezuela-risico’; niet alleen vanwege de crisis in dat land, maar ook in het kader van de internationale en vooral Amerikaanse sancties tegen president Nicolás Maduro.

Een paar jaar geleden hadden de regering van Curaçao en de Centrale Bank CBCS veel aandacht voor de mogelijke gevolgen van de-risking voor correspondentbankrelaties. De laatste tijd is het wat dat betreft weer wat stiller geworden. De problematiek is echter nog zeer actueel en urgent, zeker voor de internationale financiële dienstverlening.

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 februari 2020