AD | Viering examenuitslag op gepaste afstand

Alle geslaagden van het Dr. Albert Schweitzer College Parera (vsbo) hebben gisteren ondanks Covid-19 toch het behalen van hun diploma kunnen vieren.

De school heeft in het eerste tijdvak een slagingspercentage van 93 procent. ,,We zijn zeer trots op al onze leerlingen en zijn blij dat we met toepassing van de regels omtrent social distancing toch dit moment met onze leerlingen hebben kunnen vieren”, aldus Iris Ludekuse namens het Dr. Albert Schweitzer College.

De leerlingen kwamen per klas en stonden samen met hun familie op twee meter afstand van elkaar toen ze hun examenuitslag kregen.

Bron: Antilliaans Dagblad