AD | Vlag halfstok op Sint Maarten voor slachtoffers Covid-19

Philipsburg – Op basis van een advies van minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (Vromi) Egbert Doran worden de vlaggen bij overheidsgebouwen in het hele land halfstok gehesen ter nagedachtenis aan de negen coronapatiënten die op Sint Maarten zijn overleden.

Dat meldt The Daily Herald. Doran heeft de suggestie gedaan tijdens de bijeenkomst van de Raad van Ministers op dinsdag en premier en voorzitter van het Emergency Operations Center (EOC) Silveria Jacobs zei dat het een goede suggestie was, die ook zal worden uitgevoerd. Jacobs zei dat de Raad van Ministers heeft besloten dat het land in een periode van rouw verkeert en dat vlaggen halfstok zullen hangen totdat is vastgesteld dat het land coronavirus-vrij is. De minister-president riep de bevolking ook op om als onderdeel van dit proces dagelijks om 12.00 uur een minuut stilte in acht te nemen.

De vlaggen zullen halfstok hangen ‘in solidariteit met de pijn en het lijden die velen op het eiland meemaken’. Jacobs zei dat hoewel niet alle negen sterfgevallen op Sint Maarten rechtstreeks verband houden met Covid-19 – aangezien twee van de gevallen niet doorslaggevend waren omdat de personen onderliggende medische aandoeningen hadden – het land elke overleden ziel zou moeten eren.

Ze drong er bij de bewoners op aan om te bidden en te mediteren – ongeacht welk geloof ze ook mogen hebben – voor degenen die zijn overleden. Ze sprak ook de hoop uit dat Covid-19 geen ander leven in het land eist.

Bron: Antilliaans Dagblad