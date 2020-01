AD | Vluchten Aruba Airlines tijdelijk opgeschort

Willemstad – Aruba Airlines heeft haar vluchten van en naar Curaçao en Miami tijdelijk opgeschort. Dit in verband met reparaties die aan het toestel, dat voor deze vluchten is ingezet, moeten plaatsvinden.

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij in een persbericht nadat er berichten circuleerden over de annulering van de route naar Miami die nog geen twee maanden geleden tot stand is gekomen.

,,We zijn ons bewust van deze berichten en willen verduidelijken dat deze informatie onjuist is.”

Aruba Airlines moest eind december 2019 enkele geplande vluchten naar Miami annuleren vanwege een incident dat plaatsvond op Miami International Airport op 24 december 2019. Het vliegtuig raakte toen beschadigd na een aanrijding met een voertuig van een horecabedrijf dat achteruitreed.

,,Aruba Airlines heeft echter de verantwoordelijkheid voor het ongemak genomen en heeft haar passagiers via andere luchtvaartmaatschappijen vervoerd.”

,,We werken eraan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen en we bieden onze excuses aan voor het ongemak. Zodra het vliegtuig is gerepareerd en geautoriseerd om te vliegen, zullen we onze activiteiten voortzetten”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Bron: Antilliaans Dagblad