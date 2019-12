AD | ‘Voorarrest in politiecel Philipsburg is tegen wet’

Willemstad – Dat gevangene G. op Sint Maarten vastzit in een politiecel is tegen de wet. Volgens de advocaat van G. moet hij worden overgeplaatst naar de gevangenis Point Blanche of een andere detentie-inrichting binnen het Koninkrijk.

Dat schrijft The Daily Herald op 24 december. Volgens advocaat Sjamira Rosenburg heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 17 december geoordeeld dat artikel 3 van de het verdrag wordt overschreden in deze zaak. Haar cliënt G. zit het voorarrest uit in een cel grenzend aan het politiekantoor in Philipsburg omdat in de Point Blanche-gevangenis geen plek is.

Als overplaatsing vanuit de cel niet mogelijk is, moet G. direct vrijgelaten worden, aldus de advocaat tegen The Daily Herald. ,,Ik heb direct onmiddellijke invrijheidstelling geëist”, zegt Rosenburg. ,,Maar het Openbaar Ministerie heeft mijn cliënt direct overgeplaatst naar Pointe Blanche, dezelfde gevangenis die ‘vol’ was. Dit is erg frustrerend.”

EHRM zal het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder de Nederlandse overheid, erop wijzen dat de verzoeker niet kan worden vastgehouden onder condities die indruisen tegen artikel 3 van het verdrag. Dat verbiedt mishandeling en ‘inhumane en mensonterende behandeling of straf’. Het gaat dan meestal om gevallen van exceptioneel geweld door de politie en slechte omstandigheden gedurende gevangenschap.

In een brief aan de advocaat van G. spreekt het EHRM over uitzonderlijke omstandigheden wat betreft de condities van voorarrest, waarbij G. wordt vastgehouden in een aanbouw bij het politiekantoor in Philipsburg omdat de gebruikelijke ruimte voor voorarrest in Point Blanche blijkbaar vol is.

Volgens het Openbaar Ministerie is de detentie van G. niet onwettelijk omdat de politiecellen zijn aangewezen als een centrum waar verdachten in voorarrest gaan in afwachting van de behandeling van hun zaak.

Advocaat Rosenburg vindt dit standpunt schokkend en zegt dat officieren van justitie zelf hebben verklaard ‘dat de maximumcapaciteit van de Point Blanche-gevangenis 70 mensen is en dat gedetineerden niet langer dan tien dagen mogen verblijven in de politiecellen’.

