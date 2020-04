AD | Voorschoolse opvang gaat het eerst weer open

Willemstad – De voorschoolse opvang gaat op 4 mei weer open. Over twee tot drie weken volgen de scholen voor funderend onderwijs. De middelbare scholen beginnen op 18 mei, maar alleen met de eindexamenklassen.

Stapje voor stapje, is de inzet van het versoepelen van de maatregelen en dat geldt ook voor het onderwijs. De overheid heeft ervoor gekozen om de schooldeuren allereerst te openen voor de allerkleinste kinderen. Wereldwijd hebben heel weinig kinderen symptomen van de ziekte Covid-19 en als dat wel zo is alleen in milde vorm.

Bovendien hebben onderzoeken in onder andere IJsland en Nederland uitgewezen dat de kleintjes wel besmet kunnen raken met het coronavirus dat de ziekte veroorzaakt, maar de kans dat zij het daarna verder verspreiden is volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth ‘bijna nihil’. ,,Bovendien is het moeilijk juist kleinere kinderen die veel aandacht vragen thuis te houden, zeker voor werkende ouders.”

Dus kunnen ouders vanaf 4 mei hun kinderen weer onderbrengen bij de voorschoolse opvang. Over twee tot drie weken nemen de leerlingen van het funderend onderwijs weer plaats in de schoolbankjes. Op 18 mei gaan de middelbare scholen open, maar alleen voor eindexamenleerlingen: vwo 6, havo 5, vsbo 4 en de leerlingen in het laatste schooljaar van het sbo. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan, zal te zijner tijd via de media bekend worden gemaakt.

De komende weken hebben de schoolbesturen en hoofden van scholen nodig om zich verder voor te bereiden en de afspraken vast te leggen in een protocol. Want niet alleen de veiligheid van de leerlingen, maar ook die van het onderwijzend en ander personeel moet gegarandeerd kunnen worden.

De richtlijnen die gelden om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten met het virus zijn onveranderd van kracht en moeten dus toepasbaar zijn in en rond de klassen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting van de klassen en betekent bijvoorbeeld dat er voldoende water, zeep, droogdoekjes en schoonmaakmiddelen aanwezig moeten zijn op de scholen.

,,Alle voorzorgsmaatregelen worden vastgelegd in protocollen”, zei Vladimr Kleinmoedig, directeur sector onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gisteren tijdens een persconferentie van de overheid over de ontwikkelingen rond Covid-19. ,,Elke school moet een checklist nalopen om te bepalen of de omgeving veilig is voordat de deuren opengaan.”

Kleinmoedig vindt dat het alleen al vanuit sociaal-emotioneel oogpunt zin heeft dat de scholen nog opengaan de laatste maanden van het schooljaar. ,,Tweederdedeel van het jaar is voorbij. Maar de deskundigen in het crisisteam zeggen dat het kan. Veel ouders en leerkrachten willen ook dat de scholen opengaan. Op basis van die signalen gaan we van start.”

Bron: Antilliaans Dagblad