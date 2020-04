AD | Voorzitter CTDF stapt direct op

Willemstad – Voorzitter Kevin Jonckheer van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF), het bestuur van overheidstoeristenbureau Curaçao Tourist Board (CTB), heeft per direct zijn ontslag ingediend bij minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling.

In een brief gedateerd 18 april aan de bewindsvrouw schrijft voorzitter Jonckheer, die tevens directeur is van de Penha Group, van mening te zijn dat zijn positie als president-commissaris van het CTDF ‘onhoudbaar is geworden’. Na zijn post op Facebook, die zaterdag ook als ingezonden brief onder de kop ‘Government Companies’ in deze krant is gepubliceerd, kreeg Jonckheer de nodige kritiek te verwerken. Zowel via sociale media als door TV Direct, die in een reportage fel uithaalde tegen hem. Zelf geeft hij in zijn ontslagbrief aan dat de ‘volstrekt emotioneel geladen reacties op zowel het nieuws als op social media’ reden zijn voor zijn besluit.

,,De media en de politiek leggen liever de nadruk op een emotioneel stuk, in plaats van de rationele ernst van de situatie op Curaçao en de oorzaak ervan te bespreken. Derhalve laten we een uiterst belangrijk moment aan ons voorbijgaan, waarin we als land collectief kunnen leren van het verleden om zodoende niet dezelfde fouten te maken in de toekomst”, schrijft Jonckheer aan minister Mc William.

Zijn post was mede naar aanleiding van het nieuwsbericht in het Antilliaans Dagblad dat bepaalde overheids-nv’s in de problemen zijn geraakt en financiële steun van de regering willen omdat ze kampen met (omzet)verliezen. De Commissie Noodfonds meldt dit in haar tussenrapportage van 1 april.

,,I am ashamed of my own country”, stelde Jonckheer, die toegeeft dat het een ‘emotioneel stuk’ van zijn kant betrof. ,,We have profitable government companies such as but not limited to: Curoil (monopoly), Aqualectra (monopoly) and Curaçao Airport Holding (monopoly) etc. And none of them have reserves to assist Curaçao in this time of crisis. Why?” Het wordt hem door TV Direct kwalijk genomen dat hij als president-commissaris van CTDF dit in het Engels plaatste, met een veel groter lezerspubliek, dan in het Papiaments.

Ook stelt de tv-zonder de vraag waarom Penha niet zelf ook een bijdrage levert. Het punt dat ondernemer Jonckheer wil maken is dat de overheids-nv’s in tijden van (corona)crisis geen reserves hebben omdat ze worden ‘uitgemolken’; geld wat eigenlijk het ‘hongerige deel van de bevolking’ toebehoort. In plaats daarvan wordt van Nederland financiële ondersteun gevraagd – bijna geëist.

,,Hoe kunnen wij onszelf autonoom noemen? In de tussentijd praten we over het terugdringen van de overheidssalarissen met amper 10 procent en uitstel van de indexering van de ambtenaren.” Zijn woorden blijken echter verkeerd te zijn gevallen bij sommigen, vooral daar waar hij eindigt met:

,,We are a joke! It has made me sick and we are a disgrace to the Kingdom!” Zoals gesteld, TV Direct legde daarbij direct de koppeling met zijn functie als voorzitter van CTDF en als algemeen directeur van Penha.

