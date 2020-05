AD | Vraagtekens bij plan Corendon

Willemstad – De plannen van reisorganisatie Corendon voor een zorgeloze coronavrije vakantie, roepen vraagtekens op. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft zijn bedenkingen en vindt het niet verstandig.

Volgens persbureau ANP zegt De Jonge dat de sneltesten, en dan vooral die testen waarmee je kijkt of iemand het virus al heeft gehad, niet ‘betrouwbaar genoeg zijn’. De minister noemt het een ‘vorm van schijnveiligheid’. ,,Dat moeten we echt niet doen met elkaar. All-inclusive zou dan inclusief het virus kunnen zijn.”

Maar volgens de NOS gaat het bij de reizigers van Corendon om een PCR-test van 50 euro die uitwijst of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje uit de keel en neus genomen. Sinds gisteren biedt Corendon mensen vanaf zestien jaar voor 69 euro de mogelijkheid om zich bij het hotel in Badhoevedorp te laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Na een bloedprikje in de vinger zou de uitslag na een kwartier moeten aangeven of iemand besmet is geweest.

De sneltesten staan wereldwijd ter discussie. Dinsdag heeft het RIVM het gebruik ervan afgeraden, na een onderzoek naar de betrouwbaarheid van zestien testen.

Volgens de aanbieders zou in 10 tot 30 minuten kunnen worden bepaald of de geteste persoon op dat moment is besmet met Covid-19 of de infectie heeft gehad, zo staat op de RIVM-website. Het RIVM bestempelt de testen als onbetrouwbaar en volgt daarbij de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, die al op 8 april bekendmaakte ‘dat de sneltesten niet bruikbaar zijn tenzij ze uitgebreid goedgekeurd zijn in de juiste context (bepaalde groepen in combinatie met specifieke vraagstellingen)’. Daarom wordt geadviseerd ze alleen voor onderzoeksdoeleinden te gebruiken en niet om mensen te testen.

Corendon wil vanaf eind juni naar een beperkt aantal bestemmingen reizen aanbieden waar zij dan geen afstand hoeven te houden of mondkapjes hoeven te dragen. Vakantiegangers worden vlak voor vertrek getest en mogen op de plaats van bestemming niet het hotel uit. Op die manier zou de kans op besmetting beheersbaar moeten zijn.

Zoals deze krant dinsdag berichtte, heeft Corendon de intentie na 25 juni te beginnen met vakanties naar de eigen resorts in Turkije, maar wil de Nederlandse reisorganisatie nog voor het einde van de zomer de eerste gasten naar het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao brengen. Of dit een realistisch plan is, is de vraag. Want Corendon houdt weliswaar een slag om de arm en zegt bij twijfel de vakanties uit te stellen, maar dan gaat het om de gezondheid en veiligheid van de klanten ‘die voor alles gaat’.

In eerdere persconferenties van de Curaçaose overheid benadrukte epidemioloog Izzy Gerstenbluth dat het openen van de grenzen voor toeristen een goede voorbereiding vereist om te voorkomen dat het coronavirus alsnog wordt geïmporteerd op het eiland.

Dat gaat dus om de gezondheid en veiligheid van de Curaçaose bevolking. Het is deze krant gisteren niet gelukt om een reactie te krijgen van Gerstenbluth, directeur Hugo Clarinda van toeristenbureau CTB of minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

De Curaçaose overheid vaart tot nu toe in grote lijnen dezelfde koers als het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De vier landen van het Koninkrijk zijn vertegenwoordigd in het Outbreak Management Team en hebben wekelijks overleg over de ontwikkelingen rond Covid-19.

Het RIVM doet onderzoek naar de zogenaamde sneltesten en meldt op de website dat ‘tot nu toe de kwaliteit van deze sneltesten nog onvoldoende is om bij individuele patiënten te testen’. ,,De uitslagen zijn niet betrouwbaar. Gebruikers kunnen onnodig ongerust worden of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld.”

Bron: Antilliaans Dagblad