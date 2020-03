AD | ‘We kunnen de raffinaderij nog niet zelf runnen’

Willemstad – ,,Curaçao kan de raffinaderij voor een groot deel zelf runnen, maar niet de hele business rond de raffinaderij.

Dat proces gaan we nu meemaken met de Klesch Group en daar kunnen we veel van leren. Dan kunnen we in de toekomst inderdaad zeggen ‘Nos mes por’ (we kunnen het zelf).”

Dat waren de woorden van premier Eugene Rhuggenaath tijdens de laatste aflevering van het programma Huntu waarbij de minister-president uitgebreid stil heeft gestaan bij de recente ontwikkelingen rond de raffinaderij. Hierbij gaf Rhuggenaath onder andere antwoord op vragen zoals hoe het gaat met de transitie, wat de status is van het personeel en of de deal met de Klesch Group daadwerkelijk in het voordeel is van Curaçao.

,,Als er gevraagd wordt of we zelf een raffinaderij kunnen runnen, dan is het antwoord ja. Waarom zeg ik dat? Omdat onze eigen mensen bij de raffinaderij werken, en op alle niveaus: vanaf een operator in een van de centrales tot op managementniveau. Nu is de manager van de raffinaderij bijvoorbeeld iemand van CRU. Dus ja, we kunnen zelf de raffinaderij runnen”, zo sprak de minister-president.

Maar of we de hele business rond het raffineren van olie zelf kunnen runnen, is een andere vraag, meent de premier. ,,Dan heb ik het over het ‘sourcen’ van olie vanuit internationale markten, de logistiek organiseren om de olie hierheen te brengen, de olie raffineren en het vervolgens weer op de internationale markt verkopen waarbij je ook nog eens verantwoordelijk bent voor de winst en dus het resultaat dat door het bedrijf wordt geboekt. Dát, het volledige proces, moeten we nog gaan leren”, aldus Rhuggenaath.

Daarnaast wordt volgens de premier vaak uit het oog verloren dat er bij het runnen van een raffinaderij een aanzienlijk kapitaal nodig is. ,,Als een centrale uitvalt, of als er een grote revisie moet plaatsvinden zoals bijvoorbeeld bij de catcracker, is er sprake van een injectie van honderden miljoenen guldens. Dat is wat de operational risk wordt genoemd en dit is iets wat noch RdK, noch de regering van Curaçao kan dragen.”

Daarom is juist een bedrijf als Klesch Group – zo benadrukt de premier – nodig. ,,Een bedrijf dat over kennis beschikt van de internationale markt, van de logistiek die nodig is en van de markt om het product verder te verkopen, maar die ook over het kapitaal beschikt om de nodige investeringen te plegen. Dat proces gaan we nu meemaken met de Klesch Group en daar kunnen we veel van leren. En dan kunnen we in de toekomst als we op een dag de raffinaderij zelf willen runnen – althans, dat is mijn visie – inderdaad zeggen dat we het zelf kunnen.”

Bron: Antilliaans Dagblad