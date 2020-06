AD | Weer besmettingsgeval in quarantaine

Willemstad – Van de mensen die in verplichte quarantaine zitten, is er opnieuw iemand positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal van bevestigde Covid-patiënten op 21.

De laatste vijf gevallen zijn allemaal personen die de afgelopen weken uit het buitenland naar Curaçao reisden. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren bekendgemaakt tijdens een update over de ontwikkelingen rond Covid-19. Nadat Curaçao ruim een maand op 16 positieve gevallen stond, zijn er de afgelopen weken vijf gevallen bijgekomen. Dat zijn allemaal mensen die vanuit het buitenland naar Curaçao reisden en direct na aankomst veertien dagen in quarantaine moesten. Op Curaçao heeft het virus zich lokaal niet verspreid.

Gerstenbluth zei het niet met zoveel woorden, maar liet toch doorschemeren dat het luchtruim, onder voorwaarden, mogelijk snel opengaat voor Nederlandse toeristen. Dat heeft alles te maken met de herkomst van de besmette mensen die in quarantaine verblijven. Van de vijf gevallen kwamen er twee uit de Dominicaanse Republiek, twee uit Colombia en een uit de Verenigde Staten (VS). Dat zijn landen waar het aantal besmettingen, ernstig zieken en doden dagelijks toeneemt. Dat is in veel landen in Europa anders. In Nederland bijvoorbeeld is een afname te zien van nieuwe patiënten. ,,We moeten dus goed weten voor welke landen we opengaan, welke landen veilig zijn”, zegt Gerstenbluth.

Volgens de Curaçaose epidemioloog gedraagt Covid-19 zich als de jaarlijkse griep influenza. Net als de griep slaat ook het coronavirus in de koude maanden extra hard toe en is in de zomermaanden minder actief. Dat verklaart het grote aantal besmettingen in Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië en Colombia, waar het nu ‘winter’ is.

Gerstenbluth: ,,Klimaat is niet de enige factor, het gaat ook om de maatregelen die zijn genomen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is een enorme uitbraak, omdat daar minder effectief is opgetreden tegen het virus dan in Europa.”

Hij benadrukt nog maar weer eens te beseffen dat ‘het zo niet door kan gaan’ en de grenzen weer open moeten om de economie en het toerisme op gang te brengen. ,,Maar dat moet dan wel op een gecontroleerde manier en met een verantwoord beleid, zodat het risico voor de volksgezondheid zo klein mogelijk is.” Dat betekent dat intern maatregelen zullen worden genomen.

Gisteren heeft de Nederlandse premier Mark Rutte in een persconferentie bekendgemaakt dat Nederlanders vanaf 15 juni weer mogen reizen naar landen in Europa en naar alle zes de eilanden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied (de bijzondere gemeentes van Nederland Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten). Zij moeten zich op hun vakantiebestemming aan de lokale regels houden en de reis is op eigen risico mocht terugreizen plots niet mogelijk zijn. Nederland zorgt dan niet voor repatriëring.

