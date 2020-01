AD | Weer een vrouw aan hoofd Isla

Russel-Lucasius geeft leiding aan ‘transitiemanagementteam’ raffinaderij

Willemstad – Het ‘transitiemanagementteam’ bij de Curaçaose raffinaderij staat onder aanvoering van Jessica Russel-Lucasius.

Zij maakte eerder deel uit van PMO, de Project Management Organisatie, die vanuit overheidsvennootschap Refineria di Kòrsou (RdK) in het kader van het ‘Project Arawak’ belast was met de zoektocht naar en selectie van een nieuwe operator van de raffinaderij bij het Schottegat en de oilterminal bij Bullenbaai.

Inmiddels geeft de 52-jarige sturing aan een team van managers dat belast is met de overgang nadat met de jaarwisseling afscheid is genomen van Petróleos de Venezuela (PdVSA) als exploitant, terwijl Klesch Group zich opmaakt om de raffinaderij tussen mogelijk april al en uiterlijk medio 2020 over te nemen.

,,Op 1 januari was er geen duidelijkheid of de Isla-managers (die tot dan in dienst waren van PdVSA-dochter Refineria Isla Curaçao, red.) zouden overgaan naar CRU”, aldus Russel-Lucasius. CRU staat voor Curaçao Refinery Utilites en is de RdK-entiteit die de ruim 900 personeelsleden van Isla/PdVSA overneemt en gedurende de komende maanden uitbetaalt.

,,RdK heeft toen een tijdelijk transitieteam aangesteld om zaken als structuur, leiding en de ‘business as usual’ te kunnen garanderen”, legt zij uit in gesprek met het Antilliaans Dagblad. Stond de Isla tot 31 december onder leiding van een Venezolaanse vrouw, Vanessa Flores van PdVSA, vanaf 1 januari staat er opnieuw een vrouw aan het hoofd; ditmaal één van eigen bodem.

De Curaçaose Jessica Marie-José Russel-Lucasius, chemisch ingenieur, heeft ruim 25 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie. Ze heeft ruime kennis van het raffinageproces, haalbaarheidsstudies en veiligheidsprocessen. Zij is ruimschoots bekend met de internationaal veranderende brandstofspecificaties.

Ook is Russel-Lucasius deskundig op het terrein van integratie, evaluatie van ruwe olie, optimalisatie door middel van blending en logistiek. Tot slot draagt zij kennis en kunde ten aanzien van duurzame-energiemanagement. Russel-Lucasius werkte, na haar studie aan de Universiteit Twente, van 1993 tot maart 2018 in wisselende functies voor Refineria Isla/PdVSA. Daarna richtte zij haar adviesbureau Luca 360 bv op.

,,Er is altijd gezegd dat als een voormalige Isla-manager beslist om de nieuwe CRU-organisatie te joinen dat hij welkom is en dat hij zijn oude positie terugkrijgt en dan dus deel zal uitmaken van het transitiemanagementteam. De tijdelijk ingehuurde kracht zal zich dan terugtrekken”, verduidelijkt ze.

Ondertussen hebben verschillende managers van de eerder door PdVSA gerunde Isla zich aangemeld om in dienst te treden van de CRU. Het is daarom een ‘dynamische situatie’, waarbij het managementteam telkens verder wordt aangevuld.

Bron: Antilliaans Dagblad