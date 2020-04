AD | Weer inentingen voor kinderziektes mogelijk

Willemstad – Het Departamentu Salú Hubenil, de jeugdgezondheidszorg op Curaçao, is weer begonnen met het inenten van baby’s en kleine kinderen tegen kinderziektes. Ook kunnen ouders een afspraak maken voor een telefonisch consult. Het Witgele Kruis is ook weer bereikbaar voor de zorg aan kinderen.

Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren laten weten tijdens de dagelijkse update van de overheid in verband met de wereldwijde uitbraak van de ziekte Covid-19. Het vaccinatieprogramma van kinderen lag stil in verband met de voorzorgsmaatregelen van de overheid. Gerstenbluth:

,,Dat kan een paar weken, maar het moet nu weer beginnen om kinderen te beschermen.” Het gaat om vaccins tegen kinderziektes als difterie, kinkhoest, tetanus en polio (dktp), hepatitis-B, hib-ziekte en pneumokokken. Ouders van kinderen die normaal gesproken op school worden gevaccineerd krijgen een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg. Het bericht van de afspraak ontvangen zij via WhatsApp, zodat zij dit kunnen laten zien als zij op straat worden aangehouden door de politie.

Ook gisteren was er geen verandering in het aantal positief geteste mensen op Curaçao. Dat zijn er nog steeds veertien. Daarvan zijn er tien mensen genezen, twee blijven in isolatie thuis en worden dagelijks gevolgd door het team van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) en een patiënt is opgenomen in het Curaçao Medical Center (CMC). Van één persoon is de uitslag van de test niet eenduidig positief of negatief. Deze persoon moet opnieuw getest worden om te bepalen over sprake is van besmetting met het coronavirus Sars-CoV-2.

,,Samen hebben we het voor elkaar gekregen dat er tot nu toe zo weinig Covid-patiënten zijn”, zegt Gerstenbluth. ,,Dat geeft ons de mogelijkheid om beetje bij beetje de maatregelen te versoepelen. Niet in één keer. We moeten steeds meten wat het effect is van een stap die we nemen.”

Gerstenbluth hoopt misschien nog deze week de eerste versoepeling te kunnen aankondigen. ,,We werken aan de randvoorwaarden.”

Zoals deze krant ook gisteren al berichtte is de intentie om de noodzakelijke reguliere zorg in de ziekenhuizen CMC en Advent zo snel mogelijk weer te kunnen aanbieden. ,,Daarover is overleg. Dat kan alleen als de regel van twee meter afstand tussen mensen in acht wordt genomen”, aldus Gerstenbluth.

Bron: Antilliaans Dagblad