AD | Weer reizen naar Bonaire mogelijk

Kralendijk – Personen kunnen onder voorwaarden weer naar Bonaire reizen. Het eiland start vandaag een proef met een vlucht vanuit Nederland met een groep van 108 personen, bestaande uit studenten en emigranten.

Gezaghebber Edison Rijna meldt in een persbericht dat de proefperiode loopt tot en met 30 juni 2020. Bij aankomst worden passagiers getest op de luchthaven van Bonaire en moeten ze thuis in quarantaine. Hierbij worden ze gemonitord tijdens hun verblijf. Zo mogen ze alleen de deur uit om boodschappen te doen en ze moeten zich houden aan de sociale afstandsregels. ,,Passagiers die op doorreis zijn worden niet toegelaten.”

Rijna vervolgt dat het vanaf morgen mogelijk is om vanuit Curaçao naar Bonaire te reizen en andersom. ,,Er wordt een zogenaamde ‘bubble’ gecreëerd. Een bubble is een zone waarbinnen het veilig is om te reizen van het ene naar het andere eiland.” Passagiers die uit Curaçao komen hoeven niet in quarantaine.

Ook Arubaanse passagiers zijn morgen welkom op het eiland en hoeven niet in quarantaine. Aruba moet nog toestaan dat dit mogelijk wordt. ,,Maar op het moment dat Aruba Amerikaanse passagiers binnenlaat, wordt het luchtruim met Aruba onmiddellijk gesloten”, aldus de gezaghebber. Reizen van en naar Sint Eustatius en Saba is ook weer mogelijk. De eilanden zelf wachten nog met het binnenlaten van buitenlanders.

Voor toeristen wordt het luchtruim per 1 juli geopend vanuit Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Per week worden maximaal duizend toeristen toegelaten. Reizigers uit de Caribische eilanden worden hierbij niet meegerekend. Hierbij geldt dat toeristen binnen 72 uur voor hun vlucht een coronatest moeten laten afnemen. Bij aankomst op Bonaire moeten ze het resultaat van de test overleggen. Ook moeten een reis- en ongevallenverzekering hebben. Ze kunnen zich daarna vrij bewegen op het eiland. Het Openbaar Lichaam Bonaire is niet verantwoordelijk voor passagiers die niet naar hun land kunnen terugkeren.

Intussen heeft Rijna besloten de noodverordening die tot 15 juni gold in te trekken. Dat betekent dat sporten en het organiseren van toernooien weer is toegestaan op Bonaire.

