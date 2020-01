AD | Weer strenge regels op Fuikdag

Willemstad – Ook voor de aankomende Fuikdag – die altijd op de eerste zondag van het jaar wordt georganiseerd – gelden weer strenge regels. Bij het niet naleven hiervan zullen de autoriteiten hard optreden, waarschuwt het ministerie van Justitie.

Zo is het niet toegestaan alcohol te verkopen; mag er geen muziek worden gespeeld op vloten of podia; mogen alleen personen die hebben betaald om een boot bij de pier van Caracasbaai in het water te laden, gebruik maken van de slipway; en mag er na 17.00 uur geen muziek meer worden gedraaid. Ook mogen boten na Fuikdag niet langer aanmeren bij de pier van de Santa Barbara Plantation.

Alle boten die deelnemen aan het evenement, dat morgen plaatsvindt, moeten de nodige documenten aan boord hebben, maar ook voldoende reddingsvesten (conform het aantal passagiers aan boord) en andere reddingsmiddelen om te signaleren, zoals een fluit.

Het is niet langer toegestaan dat mensen van en naar de Fuikbaai worden getransporteerd. ,,Met andere woorden; alleen personen met een eigen boot kunnen bij Fuikbaai aankomen”, aldus het ministerie van Justitie, dat uitlegt dat deze maatregel nodig is geworden omdat elk jaar is gebleken dat mensen een lift nemen naar Fuikbaai en daar vervolgens stranden. ,,Als gevolg hiervan proberen ze via privéterrein van Barbara Beach terug te keren. Dit draagt alleen maar bij aan meer chaos en wordt dus niet meer getolereerd.

De Haven en Veiligheidsinspectie en de kustwacht zullen controles uitvoeren om na te gaan of iedereen de regels naleeft, zo wordt gewaarschuwd. Ook zal de brandweer controleren op brandstichting, bijvoorbeeld de voorbereiding voor een barbecue aan boord.

Op boten waarvan het vermoeden bestaat dat er buitenlanders aan boord zijn, zal de Immigratiedienst controles verrichten. Alle boten die van het buitenland komen en Curaçao bezoeken, zijn namelijk verplicht langs de immigratiedienst en douane te gaan voor de inklaring. ,,Het is goed dat iedereen kennis neemt van deze regels omdat autoriteiten streng zullen optreden om orde en veiligheid tijdens de viering van Fuikdag te garanderen”, aldus het ministerie van Justitie tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad