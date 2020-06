AD | Weer terug naar ‘maximaal 25 mensen’

Willemstad – De regels die verband houden met het coronavirus worden versoepeld, maar één regel wordt weer wat strenger en dat is dat er geen samenscholing is toegestaan van meer dan 25 personen.

Dat maakte minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) gisteren tijdens de persconferentie bekend.

,,De politie zal streng optreden als het samenscholingsverbod wordt overtreden, met boetes en het wegsturen van mensen die zich er niet aan houden. Reden voor het samenscholingsverbod is dat áls er een besmet persoon tussen zit, het risico beperkt is tot 25 mensen en niet meer”, aldus Girigorie.

De avondklok, ‘toke de keda’, tussen 0.00 uur en 6.00 uur komt te vervallen. Ook de bediening en dienstverlening tot uiterlijk 22.00 uur is afgeschaft. Dat betekent dat onder meer de truk’i pan weer open mag zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden waarvoor zij een vergunning hebben. Dat is meestal tussen 21.00 uur en 6.00 uur. Restaurants en bars mogen tot later dan 22.00 uur geopend zijn.

Ronnie Cornelis van de inspectie bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) voegt hieraan toe:

,,We moeten een balans vinden tussen gezondheid en economie. Iedereen lijdt onder de pandemie. Als papieren van gelegenheden niet in orde zijn, dan wordt er meer tijd gegeven de zaken te regelen. Mensen hebben ruimte nodig om het hoofd boven water te houden. Maar als het om gezondheid gaat, moet iedereen zich wel aan de spelregels houden en zich gedragen.”

Op de vraag waarom in een supermarkt dan wel meer dan 25 mensen mogen, wordt geantwoord dat het hier niet om een samenscholing gaat en ook de supermarkten zich moeten houden aan hygiëneregels en de twee meter afstand. Bovendien zijn supermarkten belangrijk voor de eerste levensbehoeften.

Bron: Antilliaans Dagblad