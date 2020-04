AD | Weer versoepeling regels

Willemstad – De regering heeft gisteren weer een versoepeling aangekondigd van de maatregelen die in het kader van het coronavirus in het leven waren geroepen. Met ingang van vandaag mogen bepaalde bedrijven weer (beperkt) diensten verlenen.

De versoepeling geldt voor boekhandels en winkels die kantoorartikelen verkopen, maar ook voor hardwarezaken, bedrijven die computers en telefoons verkopen of deze repareren, telecommunicatiebedrijven, optica’s en voor vuilverwerkingsbedrijven. Bovendien mag vanaf vandaag tussen 6.00 en 9.00 uur het strand weer worden bezocht.

Minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling kondigde gisteren tijdens de dagelijkse coronabriefing de versoepeling aan en gaf aan zich bewust te zijn van de ‘enorme druk en last in deze tijden voor ondernemingen en bedrijven’. ,,Daarom kondig ik vandaag kleine, voorzichtige stappen aan om enkele sectoren weer open te stellen.” De bedrijven die vanaf vandaag weer diensten mogen verlenen, dienen zich wel aan enkele strenge voorwaarden te houden. Zo moeten de deuren gesloten blijven voor het publiek – er mag geen sprake zijn van walk-ins – en moet het bedrijf ontheffing aanvragen voor zijn personeel. Bedrijven die aan delivery doen, moeten dit in een goed herkenbaar voertuig doen en de werknemer die de levering verricht, moet zijn of haar ontheffingsbrief te allen tijde bij zich in de auto hebben. Hardwarezaken die weer opengaan, kunnen alleen via de ‘drive thru’ of delivery verkopen. Klanten mogen nimmer uitstappen en de winkel betreden. Bovendien geldt voor een bezoek aan de hardwarezaak nog altijd de kentekenplaatregel en mag er bij de hardwarezaak geen meubilair of elektronisch apparatuur worden verkocht.

Bedrijven die computers en telefoons verkopen of deze repareren, kunnen leveren. Reparaties kunnen bij het bedrijf plaatsvinden, maar enkel op afspraak. Telecommunicatiebedrijven kunnen met ingang van vandaag ook weer aan de slag en kunnen aan masten werken en werkzaamheden verrichten bij klanten thuis. Hierbij moet – zo benadrukt de minister – goed rekening worden gehouden met de regel van social distancing. Individuen of commerciële bedrijven die aan vuilverwerking doen, kunnen vanaf vandaag weer vuil ophalen en dit naar de landfill brengen. ,,Dit is belangrijk in het kader van hygiëne, maar ook omdat het orkaanseizoen op komst is”, aldus Mc William. ,,Maar houd er wel rekening mee dat het wegbrengen van vuil alleen kan volgens de kentekenplaatregel.” Ook moet het vuilverwerkingsbedrijf ontheffing aanvragen voor het personeel.

Opticiens kunnen ook weer aan de slag. Oogmetingen kunnen echter alleen volgens afspraak plaatsvinden en volgens strikte regels. Klanten kunnen volgens de kentekenplaatregel de optica bezoeken en moeten hierbij rekening houden met de regel van social distancing. Zwemmen bij het strand is vanaf vandaag weer toegestaan en wel van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 9.00 uur en volgens de kentekenplaatregel. Publieke zwembaden mogen niet in gebruik worden genomen. Om 9.00 uur moeten alle stranden weer leeg zijn. Op zondag mag het strand ook worden bezocht, maar dan alleen te voet of op de fiets. Samenscholing van vier of meer personen is niet toegestaan en te allen tijde moet de regel van social distancing worden toegepast. De minister sprak van een collectieve verantwoordelijkheid.

Bron: Antilliaans Dagblad