AD | X-team onderbezet

Willemstad – Het X-team dat optreedt bij milieuovertredingen is onderbezet. Daardoor duurt het bij minder acute meldingen vaak lang voordat actie volgt.

Coördinator Clifford de Lannoy wil met meer voorlichting delicten voorkomen. ,,Het team is heel klein. We hebben niet de capaciteit om alle zaken snel af te handelen. We komen wel, maar het kan even duren”, zegt De Lannoy.

,,Helaas is er geen vooruitzicht op versterking, maar we proberen zo creatief mogelijk om te gaan met de middelen die we hebben.”

Het X-team werd in maart 2018 actief. Jaarlijks komen er ongeveer 400 meldingen binnen. De kracht van het team is dat verschillende overheidsdiensten erin zijn vertegenwoordigd. Medewerkers van de ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), van Selikor, Domeinbeheer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) en van het Korps Politie Curaçao (KPC) gaan mee de straat op en achter de schermen is er de steun van onder andere het Openbaar Ministerie (OM) en Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Met meer voorlichting hoopt coördinator De Lannoy dat mensen zich bewust worden van wat zij zelf kunnen doen om te voorkomen dat illegaal afval wordt gestort.

,,Als wij bewijsmateriaal vinden op zo’n plek gaan we altijd terug naar de afzender. Dan krijgen wij vaak te horen ‘maar ik heb iemand betaald om het afval naar de Landfill te brengen’. Dan leggen wij uit dat het goed is om dat op papier vast te leggen.”

Ook kan het helpen om het afval beter te scheiden, omdat bedrijven die vaker afval naar de stort brengen daarvoor betalen. ,,Hoe zwaarder de vracht, bijvoorbeeld door beton en ijzer, hoe hoger de prijs die in rekening wordt gebracht. Terwijl je ijzer kan verkopen en schoon bouwpuin gratis kan afleveren.”

Begin februari 2018, voorafgaande aan de presentatie van het X-team, wees GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN) op de uitdaging die er lag met olie die op diverse plekken op het eiland wordt achtergelaten, bergen zwerfvuil, bouwpuin, gedumpte huisraad en dode dieren.

,,Curaçao is vervuild en dat gaat nu veranderen”, zei Camelia-Römer twee jaar geleden. ,,Door de gezamenlijke aanpak zijn we in staat milieudelicten aan te pakken en de verantwoordelijken strafrechtelijk te vervolgen.”

