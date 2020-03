AD | Zaak Larimar: Heyliger ontkent betrokkenheid

Philipsburg – Voormalig Statenlid Theodore Heyliger ontkende gisteren tijdens de tweede dag van de hoorzittingen in het Larimar-onderzoek, dat hij de grote oplichter was in de zaak die gaat over corruptie, witwassen en omkoping.

Dat meldt The Daily Herald. Heyliger wordt ervan beschuldigd in totaal ongeveer 4 miljoen dollar te hebben ontvangen over een periode van 15 jaar waarbij hij in ruil daarvoor zijn invloed zou hebben gebruikt om een of meer bouwopdrachten aan bedrijven te gunnen.

Bij de eerste aanklacht heeft de officier van justitie aangegeven dat Heyliger in de periode van 1 januari 2004 tot 31 maart 2014 ‘meermalen een of meer giften heeft aangenomen van Windward Roads bv. en/of Central Concrete Mix bv en/of de Nederlandse consultant R.M. en/of Advanced Consultech SA en/of J. Jones, zijnde die giften een geldbedrag van 1,85 miljoen dollar in contanten, geldoverdrachten en een kredietfaciliteit’. Ook werden er werkzaamheden verricht aan zijn woning ter waarde van 135.292 gulden en kreeg hij een Dodge Charger cadeau ter waarde van ongeveer 200.000 dollar.

In de tweede aanklacht staat dat Heyliger in de periode van 1 april 2009 tot 1 oktober 2011 nog meer steekpenningen aannam van Devcon TCI Ltd. en/of consultant R.M. en/of Caribbean Advice and Consultancy Ltd. Hij ontving 700.000 dollar, althans een contant geldbedrag van 82.468 dollar, een giraal geldbedrag van 260.000 dollar en (een deel van) een perceel onroerend goed in Upper Prince’s Quarter, aangeduid als het ‘Mullen-pand’. Dit alles om het toekennen van (bagger)werk aan Devcon TCI Ltd. te vergemakkelijken.

Bij de derde aanklacht wordt Heyliger verdacht van het accepteren van een geldbedrag van Volker Construction International bv en/of Volker Stevin Caribbean nv. en/of de Nederlandse consultant R.M. en/of Advanced Consultech S.A. in de periode 1 februari 2010 tot 31 maart 2014. Deze bedrijven betaalden hem 1.065.524,25 dollar en/of 179.000 dollar om de toekenning van bouwproject (en) aan Volker Construction International bv en/of Volker Stevin Caribbean nv te vergemakkelijken om een verkeersbrug over de Simpson Bay Lagoon te mogen bouwen.

In de vierde aanklacht meldt het OM dat Heyliger naar verluidt het bezit van Mullen heeft verkocht.

Heyliger vertelde de rechter gisteren dat hij nooit geld van consultant R.M. had ontvangen, ‘alleen donaties voor de politieke partij tijdens verkiezingstijd voor posters, T-shirts, advertenties en dergelijke’.

Ook ontkende hij zijn betrokkenheid bij de Devcon-deal, en verklaarde hij dat zijn enige betrokkenheid bij het baggerproject de verhoging was van het strand van Great Bay met zand en het ringwegproject.

Verder ontkende hij dat hij de leiding had in de haven. Heyliger beweerde dat hij geen cent had ontvangen in de aanbestedingsprocedure voor het project en gaf aan dat hij nooit een discussie heeft gehad met Volker Stevin over geld of een contract over de brug. Hij ontkende ook elke betrokkenheid bij de Mullen-deal die werd gesloten in samenwerking met een makelaar in Anguilla voor 700.000 dollar.

De officier van justitie maakt vandaag de eis tegen Heyliger en medebeklaagden bekend.

Bron: Antilliaans Dagblad