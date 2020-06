AD | Zaak Valencia in hoger beroep

Willemstad – De zaak Valencia dient volgende week in hoger beroep. De zaak draait om vermeende mensenhandel en mensensmokkel bij de Toelatingsorganisatie. Voormalig hoofd van de Toelatingsorganisatie Esther Cheri werd in eerste aanleg van de meeste feiten vrijgesproken en uiteindelijk veroordeeld tot een taakstraf en ontzetting uit haar functie voor de periode van twee jaar.

Zij heeft beroep aangetekend tegen het vonnis en keert op 9 juni terug naar de rechtbank om dan de drie rechters van het Hof te confronteren.

In maart 2018 werd Cheri veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur met aftrek van twee uur per dag voor de periode dat zij in voorarrest heeft gezeten. Ook werd zij voor twee jaar uit haar functie ontzet. Het Openbaar Ministerie had drie jaar ontzetting uit het ambt geëist, maar de rechter vond dat de tijd waarin Cheri was geschorst en gekort op haar inkomen ook meetelt.

De rechter motiveerde de strafmaat toen door te stellen dat Cheri voor enkele feiten strafbaar is, maar voor een groot deel van de haar tenlastegelegde feiten wordt vrijgesproken en dat zij niet eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen.

,,Bovendien is aannemelijk geworden dat de veroordeling grote impact zal hebben op de persoon en de carrièreperspectieven van de verdachte”, zo werd nog aangevoerd. De beschuldiging werd als volgt omschreven in het vonnis:

,,Cheri heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van functie, mensensmokkel, het verstrekken van onjuiste gegevens en het nalaten tijdig gegevens te verstrekken en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Dat zijn bijzonder ernstige feiten die zij pleegde in de hoedanigheid van directeur van de Toelatingsorganisatie (TO). Dat is bijzonder kwalijk. De TO werkt onder moeilijke omstandigheden met complexe materie. Verdachte was door de minister gevraagd voor de functie vanwege haar grote kennis en ervaring in het vreemdelingenrecht. Zij had daarom als boegbeeld van de organisatie uitermate terughoudend en integer te werk moeten gaan, zeker als het ging om aanvragen van personen waarbij sprake was van een persoonlijke of zakelijke relatie. Zij heeft haar bevoegdheden en invloed binnen de organisatie aangewend om een vriendendienst te verlenen of om er zelf (zakelijk) voordeel bij te hebben.”

Door alles te ontkennen miskent Cheri bovendien de schade die zijn heeft toegebracht aan het imago en de integriteit van de TO, aldus het gerecht. Juist vanwege de aanwezigheid van privébelangen en zakelijke belangen had zij zich verre moeten houden van inmenging in aanvragen en procedures.

