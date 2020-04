AD | Zondag ‘Dag van reflectie’

Zondag mag niemand de straat op. Alle verkeer is verboden en ook supermarkten zijn gesloten. ,,Gebruik deze zondag als een dag van reflectie”, zei premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens een persconferentie.

,,Sta eens even stil bij wat we nu doormaken. Wat leert dit virus ons? Misschien moeten we minder materialistisch zijn, minder egoïstisch. Denk daar eens over na, dat kan de pijn verzachten.”

Rhuggenaath beseft dat iedereen moeilijke tijden doormaakt, maar hij ziet lichtpuntjes. ,,Hoe ouders hun kinderen helpen met schoolwerk, de creativiteit die naar boven komt.”

Maar de premier krijgt tegelijkertijd ook signalen van misbruik van kinderen. ,,Dat raakt mij diep. Dat kunnen we natuurlijk niet tolereren. Ik heb er begrip voor dat deze periode waarin we thuis moeten blijven, gepaard gaat met spanningen, maar dat mag niet ten koste gaan van onze kinderen. Blijf voor ze zorgen.”

Rhuggenaath roept mensen op de kinderbescherming te bellen als zij het vermoeden hebben van kindermishandeling. ,,Die kunnen op afstand hulp bieden.”

