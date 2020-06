Advocaten willen kort geding voor verlof SDKK-gevangenen

Een groep Curaçaose advocaten is bezig met voorbereiden van een kort geding. Namens verschillende gevangenen in de SDKK willen ze het recht op verlof afdwingen. Volgens de advocaten moeten een deel van de gevangenen in aanmerking komen om het laatste deel van hun straf naar huis te mogen met een enkelband. Maar er is een tekort aan functionerende enkelbanden. Om dit recht af te dwingen, willen de advocaten naar de rechter stappen. De Extra schrijft vandaag over het komende kort geding. Nog niet duidelijk is wanneer de zitting daadwerkelijk gaat plaatsvinden.