Agimeg | Vandaag eerste strafzitting Corallo in ‘Rouge et Noir’

ROME – Vandaag vindt de eerste zitting van het strafproces Rouge et Noir plaats De aanklacht tegen Francesco Corallo (eigenaar van Global Starnet) werd gecombineerd met die van de andere gedaagden.

Het verzoek tot ongeldigheid van de kennisgeving werd afgewezen en de positie van Francesco Corallo – beschermheer van het Global Starnet – werd samengevoegd met die van de andere verweerders in het proces ‘Rouge et Noir’.

Dit werd vastgesteld door het panel onder voorzitterschap van de rechter Palmisano tijdens de eerste zitting voor het Strafhof van Rome. De positie van Corallo was aan het einde van een eerdere voorlopige hoorzitting geannuleerd wegens gebreken in de kennisgeving.

Centraal in het onderzoek staat een reeks geldtransacties, voor meer dan 200 miljoen euro, die Global Starnet zou hebben gedaan aan andere buitenlandse bedrijven van de groep.

In dezelfde periode zou de onderneming de betaling van belastinggelden bij de inning hiervan van zijn online gokzuilen (in Italie, kkc redactie) hebben verduisterd en vervolgens haar toevlucht hebben genomen om de schulden bij de belastingdienst in termijnen af te lossen.

Onder de verschillende betwiste aanklachten was het internationaal witwassen van geld: het geld zou tevens zijn gebruikt om een ​​reeks steekpenningen te betalen. Alsook gedeeltelijk om een huis in Monte Carlo aan te schaffen. Deze laatste aanklacht heeft mede betrekking op (vermeende omkoping voor gokzuilen licenties, kkc redactie) de Italiaanse ex-kamervoorzitter Gianfranco Fini, zijn familieleden Elisabetta, Sergio en Giancarlo Tulliani alsook ex-parlementarier Amedeo Laboccetta.

